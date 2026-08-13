¿Cómo será la experiencia en el "nuevo estadio" del América Femenil en Coapa?

Conoce todos los cambios que tendrán la entrada a la Cancha Centenario en Coapa para ver al América Femenil.

Cuando arrancó el torneo Apertura 2026 para el América Femenilse dio a conocer de manera oficial que en esta temporada, el cuadro campeón estaría jugando sólo dos partidos en el Estadio Azteca y los cinco restantes en la Cancha Centenario de Coapa. Sin embargo, la afición no se mostró muy contenta con la noticia de que con lo conseguido, no jugaran en el Banorte.

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Ni siquiera el Estadio Ciudad de los Deportes donde consiguieron el título podían albergar. Ante el partido frente a Cruz Azul en el Coloso de Santa Úrsula donde más de 17 mil asistentes se reunieron en el juego, los aficionados azulcremas pidieron estadio y mejores condiciones para el equipo femenil, por lo que antes de volver a jugar en Coapa hicieron cambios en el Nido.

A principios de esta semana comenzaron los trabajos para que en la cancha en la que jugarán las campeonas hubiera más aforo. Por lo que comenzaron a poner más gradas para la afición, justo antes del sábado que se medirán ante Puebla en esa sede, que aunque los trabajos parecen muy apresurados, contarían con varios cambios.

Los cambios en la Cancha Centenario de Coapa

De acuerdo con la información de Ángel Sánchez, periodista de Vía MX, se incrementó el aforo donde habrá zona dorada, en la que estarán a pie de cancha e incluye alimentos y bebidas. También se instalará una pantalla gigante donde podrán ver los detalles como en el estadio. Se establecerá una zona de compra de alimentos y bebidas.

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También se organizarán eventos previos al partido en lo que llaman “Zona América Femenil”, los abonados y clientes de Ameshop tendrán Meet & Grest con una jugadora, convivencia con aficionados de las mascotas del equipo, actividades y sorpresas durante el duelo, la tienda será especial del cuadro azulcrema y además exhibirán los trofeos del triplete.

¿Cuándo y a qué hora será el América vs Puebla Femenil?

Este enfrentamiento de la Jornada 3 ante Puebla será el próximo sábado 14 de agosto a las 15:45 horas del centro de México. El costo de los boletos será de 250 pesos y se podrán adquirir por Fanki. De esta manera se estará accediendo al recinto. Hasta el momento no se confirma cuál será la capacidad total, pero se sigue trabajando en la instalación de las nuevas gradas.

En síntesis

América Femenil jugará la Jornada 3 ante Puebla este sábado 14 de agosto.

jugará la Jornada 3 ante Puebla este sábado 14 de agosto. Boletos a 250 pesos estarán disponibles a través de Fanki.

estarán disponibles a través de Fanki. Cancha Centenario tendrá gradas nuevas, pantalla gigante y Zona Dorada.