Luego de que este lunes el periodista de TUDN, Gibrán Araige, revelara que Álvaro Fidalgo le dio el sí a la Selección Mexicana como naturalizado, empezaron los rumores de quiénes podrían ser los jugadores sacrificados por la aparición del español. Y es que tomando en cuenta su desempeño, es muy probable que sea quien tome ese lugar rumbo al Mundial 2026.

Los nombres de los jugadores que podrían quedarse atrás eran los de los juveniles de la Sub 20, es decir, Gilberto Mora y Obed Vargas, que juntos consiguieron este llamado al primer equipo para enfrentar los duelos ante Uruguay y Paraguay con miras para estar en el Mundial 2026 y que podrían ser reemplazados inmediatamente con esta noticia.

Sin embargo, este martes el periodista de ESPN, León Lecanda dio a conocer que la posibilidad de que el jugador vaya a Selección Nacional le permitiría a uno de los jugadores mexicanos quedar fuera de la convocatoria para la Copa del Mundo y sería uno de los futbolistas que en los últimos encuentros no ha sido considerado por Javier Aguirre.

¿A quién reemplazaría Fidalgo?

De acuerdo al esquema que plantea el “Vasco” el futbolista que tiene más cualidades similares a las del español es Luis Chávez, lamentablemente el futbolista que actualmente forma parte de la Liga de Rusia está lesionado de gravedad y su recuperación le ha impedido ser considerado para los más recientes encuentros.

Luego de su lesión se confirmó que la posibilidad de ser elegible sería complicada porque estaría justo a tiempo o incluso apresurado en su recuperación. Además, hay que recordar que fue precisamente el canterano de Tijuana quien demostró en el Mundial pasado que tiene esa calidad para hacer golazos, algo que no sería el fuerte del “Maguito”.

