Regresó de la Liga de Expansión y podría subir al primer equipo del América

Ante las ausencias de Henry Martín y Víctor Dávila y la salida de Rodrigo Aguirre, hicieron que el conjunto azulcrema se quedara sin muchas opciones en la delantera, Patricio Salas y Raúl Zúñiga fueron los elementos que el equipo intentó buscar y con los que apenas si les alcanzó para llegar al lugar número 8 de la tabla general y meterse a Liguilla.

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Sin embargo, parece que el cuadro de André Jardine no ha probado lo suficiente a jugadores que tienen en la cantera. Y es que el día de ayer también terminó la fase regular en la Sub 21, por lo que pese a no tener al campeón de goleo, el Club América sí cuenta con uno de los jugadores que estuvo peleando en esa misma tabla.

Goleador en la Sub 21

Se trata de Francisco García, quien estuvo en el quinto lugar de la tabla de goleo con un total de 8 tantos en el torneo, el delantero se ha logrado consolidar con esta escuadra, pues de los 13 partidos, 8 de ellos como titular pudo concretar esas anotaciones, siendo una muy buena marca, considerando que ninguno del primer equipo lo hizo.

Ahora, su plantilla está clasificada a la Liguilla del Clausura 2026, por lo que podremos ver qué tan relevante es para el equipo, por lo que valdría la pena subirlo. Hay que mencionar que en la etapa de Fernando Ortiz en el banquillo debutó ante Toluca con 18 años y se perfilaba para ser un buen goleador en su categoría junto a Esteban Lozano.

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Se fue y regresó a Coapa

En América, encontraron la oportunidad de mandarlo a la Liga de Expansión con los Venados, pero regresó, ya que son muy pocos los que vuelven. Este elemento podría ser considerado para el primer equipo por esta calidad goleadora que lleva demostrando desde el Apertura 2022 y hasta el momento lo tendría en el radar.

El “Tijuas” de 22 años de edad, tiene muchas posibilidades de ser tomado en cuenta como lo ha hecho el “Pato” sobre todo si se mantiene así durante la Liguilla de las Águilas en su categoría. En caso de levantar la copa con el equipo azulcrema, sin duda tendría que ser considerado por lo menos para cumplir con la regla de menores.

En síntesis

Francisco García , delantero de la Sub 21 del Club América, destacó con 8 goles en la fase regular.

, delantero de la del Club América, destacó con en la fase regular. Ante las bajas y falta de contundencia en el primer equipo, García se perfila como una opción para el plantel de André Jardine .

. Con 22 años y experiencia previa en la Liga de Expansión, el jugador busca consolidarse y ser considerado para cumplir la regla de menores tras su participación en la Liguilla juvenil.