El Al-Nassr está a punto de salir al campo a disputar uno de los juegos más trascendentales de su historia. El cuadro árabe buscará su primer título de AFC Champions League Two, y para ello, deberá imponerse en la gran final del torneo continental. Del otro lado, un tradicional equipo que siempre da la nota en el plano internacional: Gamba Osaka.

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¿Cómo llegan Al-Nassr y Gamba Osaka a la final de la AFC Champions League Two?

El conjunto que tiene a Cristiano Ronaldo como su máxima estrella, viene de eliminar al Al-Ahli en semifinales de la competencia, con un contundente 5-1. Kingsley Coman, en tres oportunidades, Ángelo Gabriel y Abdullah Al-Hamdan convirtieron los goles del triunfo que metió al equipo en la definición.

Por su parte, el emblemático elenco japonés llega tras dejar en el camino a Bangkok United en las semifinales del campeonato, con un 3-0 sin despeinarse. Ryoya Yamashita, Issam Jebali y Ryotaro Meshino aportaron las conquistas de la victoria que los clasificó a este partido por el título ante el equipo de CR7.

Cristiano busca romper la sequía en Arabia [Foto: Getty]

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¿Cuándo juegan Al-Nassr vs. Gamba Osaka la final de la AFC Champions League Two?

El encuentro que determinará el campeón del certamen continental se celebrará este sábado 15 de mayo, en el estadio Al-Awwal Park de Riyadh, en Arabia Saudita. El cuadro que encabeza Cristiano Ronaldo será local en la definición del trofeo internacional, en el partido que se disputará a partir de las 12.15 horas del Centro de México.

¿Dónde ver EN VIVO Al-Nassr vs. Gamba Osaka por la AFC Champions League Two?

El evento tan ansiado de este sábado al mediodía, con la presencia de Cristiano Ronaldoo, se podrá seguir en México en forma online por medio de Disney+ Premium. La plataforma contará con una cobertura especial para esta final del torneo asiático, con una transmisión completa en directo desde el lugar de los hechos.

Por otra parte, para aquellos que no estén suscriptos o no puedan suscribirse a la plataforma de streaming para seguir su emisión, la compañía presentará otra alternativa. El juego que definirá al nuevo campeón continental se podrá sintonizar también por medio de la pantalla de TV de ESPN 3 en México.

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Las transmisiones de Al-Nassr vs. Gamba Osaka según cada país: