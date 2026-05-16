Quién pelea HOY sábado 16 de mayo de 2026 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Revisa la acción más destacada de este fin de semana para que no te pierdas de nada.

Este sábado 16 de mayo no será recordado en la historia del boxeo como uno de los más atractivos, ya que sus protagonistas no serán los de primer nivel. Sin embargo, aquellos que se subirán al cuadrilátero buscarán dar un espectáculo para superar las expectativas que hay sobre ellos. Repasa todo lo que tienes que saber.

Publicidad

Keyshawn Davis se enfrentará a Nahir Albright en el peso superligero. El primero de los mencionados presentó múltiples dificultades para cumplir con la báscula y la pelea estuvo en riesgo hasta último momento, pero finalmente los riesgos se eliminaron luego de que Davis pasara con éxito la báscula y la acción está lista para llevarse a cabo.

La contienda estelar de la velada que se llevará a cabo en Norfolk, California, será una revancha de un duelo que Davis ya ganó en 2023. Las acciones que comenzarán a las 18:00hs del Centro de México, 19:00hs en Bogotá y 21:00hs de Buenos Aires podrá ser seguida mediante Disney+ desde cualquier parte de Latinoamérica.

El primer duelo terminó siendo declarado un no contest, aunque Davis mantuvo su invicto que ahora tiene números de 14-0. Por parte, Albright llega al enfrentamiento con un registro de 17-2-1 y la misión de dejar atrás a una figura que busca consolidarse entre las grandes estrellas.

Publicidad

Las peleas más destacadas de este sábado 16 de mayo:

Keon Davis vs. E. Humaine Jr. | Peso superwelter

| Peso superwelter D. Crocklem vs. Eric Howard | Peso mediano

| Peso mediano Yan Santana vs. Cristian Cruz | Peso pluma

| Peso pluma Kelvin Davis vs. Peter Dobson | Peso wélter

| Peso wélter Brian Norman Jr. vs. Josh Wagner | Peso wélter

| Peso wélter Keyshawn Davis vs. Nahir Albright | Peso superligero

En síntesis