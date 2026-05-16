Qué pasa si Al-Nassr gana, empata o pierde con Gamba Osaka por la AFC Champions League 2

El equipo de Cristiano Ronaldo va en busca de su primer título de la temporada frente al Gamba Osaka de Japón.

Al-Nassr se enfrenta con Gamba Osaka este sábado 16 de mayo por la gran final de la AFC Champions League 2. El partido se disputa en el Alawwal Park de Riad, la capital de Arabia Saudita.

Publicidad

El equipo de Cristiano Ronaldo es el favorito y va en busca de su primer título de la temporada luego del empate sobre el final contra Al-Hilal que no le permitió coronarse de momento en la Saudi Pro League.

¿Qué pasa si Al-Nassr le gana a Gamba Osaka?

Si Al-Nassr le gana a Gamba Osaka este sábado 16 de mayo por la final de la AFC Champions League 2, entonces el equipo de Cristiano Ronaldo se consagrará campeón del torneo.

¿Qué pasa si Al-Nassr empata con Gamba Osaka?

Si Al-Nassr empata con Gamba Osaka este sábado 16 de mayo por la final de la AFC Champions League 2, entonces el juego se irá a la prórroga y, si se mantiene la igualdad, el campeón se definirá a través de la tanda de penales.

Publicidad

¿Qué pasa si Al-Nassr pierde con Gamba Osaka?

Si Al-Nassr pierde con Gamba Osaka este sábado 16 de mayo por la final de la AFC Champions League 2, entonces el equipo de Cristiano Ronaldo habrá perdido el título con el equipo japonés.