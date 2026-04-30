América no tuvo su mejor temporada ni tampoco su mejor funcionamiento en el campo de juego a lo largo de estos meses, sin embargo, con poco le alcanzó para seguir en competencia. Tras la eliminación de Concachampions, los dirigidos por André Jardine se enfocaron al 100% en el Clausura 2026 y consiguieron su lugar en la Liguilla.

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En la última jornada terminaron ocupando la octava posición en la tabla de posiciones y eso significa que tienen que jugar contra el primer lugar que es Pumas. Por lo tanto, tendremos Clásico Capitalino en cuartos de final, lo que promete ser una serie con muchas emociones. La misma comenzará en el Azteca y finalizará en el CU.

En la previa del duelo ante los universitarios, Emilio Azcárraga habló con los medios de comunicación y lanzó una advertencia a los equipos que se medirán con América, especialmente a su próximo rival que serán los Pumas de Efraín Juárez.

“Confío en André Jardine, en los jugadores y la directiva”, expresó Azcárraga en primer lugar, depositando toda su confianza en la gente con la que trabaja. Y agregó: “Nos ha tocado campeonar arriba y abajo. El América es un sabedor de jugar liguillas”.

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“Confío en André Jardine, en los jugadores y la directiva”: Emilio Azcárraga habla de las aspiraciones del América.🦅



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Además valoró el trabajo a lo largo de los años: “Somos de memoria corta y más en un equipo como América… Hay que hacer un análisis de estos nueve años en donde nadie ha hecho lo que nosotros”.

¿Cuándo juegan América y Pumas?

El primer partido de la serie será este próximo domingo 3 de mayo desde las 17:00 hs en el Estadio Azteca. Mientras que la vuelta la disputarán en el Olímpico Universitario a las 20:15 hs de la CDMX.

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