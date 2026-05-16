El actual dueño de las Águilas recibió un importante permiso para poder vender a la institución de cara al Apertura 2026.

El semestre de América llegó a su fin tras la eliminación del Clausura 2026 en los Cuartos de Final de la Liguilla de la Liga MX en manos de Pumas UNAM tras una serie para la historia que terminó 6-6 pero que los Universitarios avanzaron por tener ventaja deportiva tras terminar mejor ubicado en la tabla de la Fase Regular.

Publicidad

Ahora, con la actividad deportiva terminada, se activa otra muy importante que es la gestión dirigencial para que el equipo pueda conformar una plantilla mejor. Sin embargo, en las Águilas también trabaja para algo más que puede cambiar el futuro del equipo.

Y es que Emilio Azcárraga, dueño de la institución acaba de recibir la autorización que necesitaba para cerrar una de las operaciones más grandes en la historia reciente del futbol mexicano. La Comisión Nacional Antimonopolio aprobó la venta del 49% del club, el Estadio Banorte y terrenos cercanos a General Atlantic, un fondo internacional ligado a negocios deportivos de alto nivel.

La Comisión Nacional Antimonopolio autorizó la venta del 49% del Club América a General Atlantic, esto representara mayor capital para el equipo y el estadio💣🦅



Emilio Azcárraga tendrá el 51% y la otra parte ya es oficialmente de la firma estadounidense🔥



🚨 @ESPNmx pic.twitter.com/3DmKPhlOyi — Roberto Haz (@tudimebeto) May 16, 2026

Publicidad

La cifra supera, según Marca, los 200 millones de dólares y abre una nueva etapa. Aunque el movimiento ya se había anunciado en diciembre de 2025, todavía faltaba la aprobación. Ahora, el club tiene la chance de crecer a nivel económico a niveles que no ha alcanzado hasta el momento.

Si bien Azcárraga vendió el 49% de las acciones de América, mantendrá el control del equipo. Se venderá casi la mitad de la Controladora Deportiva Águilas S.A.P.I. de C.V., empresa creada para administrar a los activos mencionados anteriormente. El 51 % restante seguirá en manos de Grupo Ollamani.

¿Qué se sabe de General Atlantic?

General Atlantic es un fondo de inversión internacional especializado en crecimiento empresarial y tecnología. Dentro de la misma figura Kraft Analytics Group, empresa vinculada a Kraft Group, conglomerado propietario de New England Patriots, equipo de futbol americano, New England Revolution, equipo de la MLS, y el Gillette Stadium, donde juegan ambos. Esta inversión no cambiará la identidad del equipo pero si tendría la capacidad de crecer con otro ritmo.

Publicidad

En síntesis