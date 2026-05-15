Conoce todo lo que debes saber para seguir la transmisión de la revancha entre rojiblancos y celestes en México.

En el partido más importante de su temporada, Chivas y Cruz Azul chocarán sus fuerzas este sábado en el Estadio Jalisco, por la vuelta de semifinales de la Liguilla del Clausura 2026. En Guadalajara, disputarán el encuentro que cerrará esta serie espectacular entre titanes, con uno clasificado a la gran cita y el otro eliminado y con las manos vacías.

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En el primer duelo de la llave, los conjuntos igualaron 2-2 por la ida en el Estadio Azteca de Ciudad de México, dejando totalmente abierta la semifinal de cara al juego de vuelta. Santiago Sandoval y Ángel Sepúlveda marcaon los goles para poner dos veces en ventaja al ‘Rebaño’, y Carlos Rodríguez y Christian Ébere lo empataron dos veces para ‘La Máquina’.

Cuándo juegan Chivas y Cruz Azul la vuelta de semifinales del Clausura 2026:

El partido Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul tendrá lugar este sábado 16 de mayo, en el Estadio Jalisco, la casa del ‘Rebaño’, por la revancha de la gran semifinal. El encuentro decisivo de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX está estipulado para dar comienzo a partir de las 19.07 horas del Centro de México.

Chivas recibe a Cruz Azul en el Estadio Jalisco [Foto: Getty]

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Dónde ver EN VIVO Chivas vs. Cruz Azul por TV en México:

El partido Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul no contará con transmisión televisiva en el territorio mexicano este sábado, para mala fortuna de la afición. La revancha de semifinales no se podrá seguir a través de ninguno de los canales disponibles en la grilla de TV abierta gratuita ni tampoco de cable paga.

Dónde ver EN VIVO Chivas vs. Cruz Azul por Internet en México:

El partido Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul se podrá sintonizar en directo a lo largo y ancho del país, en forma online, de manera exclusiva, por Amazon Prime Video. Esta será la única plataforma online que pasará en simultáneo y con imagen y sonido la vuelta entre el ‘Rebaño Sagrado’ y ‘La Máquina’.

¿Contra quién juega el ganador de la semifinal de Chivas vs. Cruz Azul?

El vencedor de esta serie entre los de Gabriel Milito y Joel Huiqui clasificará a la gran final de la Liga MX, donde se medirá ante Pachuca o Pumas. Los ‘Tuzos’ y los ‘Universitarios’ definirán un día después al vencedor de esa llave, que enfrentará al de Chivas y Cruz Azul. Sea cual sea, será una gran definición del título del Clausura 2026.