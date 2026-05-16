El guardameta mexicano podría tener un nuevo destino tras finalizar la temporada de la Primera División de México con los Guerreros.

Santos Laguna cerró una temporada para el olvido tras un flojísimo Clausura 2026, donde terminó como sotanero al cosechar apenas 12 unidades, luego de cosechar 3 victorias, 3 empates y 11 derrotas. Para colmo, quedó obligado a pagar la multa del cociente.

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Pero, en las últimas horas, se dio a conocer una noticia que preocuparía aún más a los Guerreros de cara a la próxima temporada. Y es que acorde a lo informado por Récord, el guardameta Carlos Acevedo podría abandonar la institución tras el Mundial 2026.

El mismo medio especifica que que si hay una buena oferta de otro equipo, el guardameta mexicano no seguiría con la institución de Torreón, que a su vez busca volver al protagonismo perdido. Cabe añadir que al arquero le queda un año y medio de contrato con el club.

🚨👀 El América estaría dispuesto a pagar la cláusula de Carlos Acevedo para reemplazar a Luis Ángel Malagón tras su lesión



✅ El arquero de Santos Laguna y seleccionado nacional vería con buenos ojos llegar a las Águilas #america #acevedo #malagon #ligamx #futbol pic.twitter.com/M2n1pThbLk — MARCA México 🇲🇽 (@MarcaMexico_) April 8, 2026

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Por otro lado, agregan que gente cercana al jugador aún no recibe las condiciones de continuidad en el club, por lo que hasta el momento su situación no es segura ya que cada torneo que pasa el valor de futbolista baja por el bajo rendimiento del equipo y la intención es poder sacar un buen rédito económico.

Marca, por su parte, detalló que América está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión para hacerse con los servicios del guardián de los tres postes. Otro reportes indican que el valor de la misma rondaría entre los 2 y 3 millones de dólares.

¿Cómo fue la temporada 2025-26 de Carlos Acevedo con Santos Laguna?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el jugador de 30 años fue parte de 32 compromisos de la institución albiverde, siendo titular en todos. Recibió 64 goles en contra y mantuvo la valla invicta en solo 5 ocasiones, aunque es necesario detallar que no recibió la mejor ayuda de su defensa, y que incluso así es convocado a la Selección Mexicana por su buen trabajo.

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En síntesis