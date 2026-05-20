El conjunto de André Jardine estaría muy interesado en el fichaje de un jugador de la banca de Chivas.

Aunque supuestamente Santiago Baños dio a conocer que el Club América aún está de vacaciones, la realidad es que la directiva y presidencia del equipo ya comienza a trabajar en los posibles refuerzos del Apertura 2026. De la mano de Antonio Ibrahim, en este torneo, ambos tendrán que analizar a los mejores fichajes para la plantilla.

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El plan es evitar llenarse de extranjeros que puedan empeorarle el panorama al equipo más tarde, como ya sucedió hace un par de torneos, es por ello que están analizando a varios mexicanos. Lamentablemente, muchos de los naciones que tienen proyección en el futbol hoy forman parte del máximo rival de las Águilas, Chivas.

El jugador de Chivas que quiere América

De acuerdo con la cuenta CA1916 la directiva tiene el deseo de llevar al Nido a Hugo Camberos, un jugador que no ha tenido la regularidad que se espera en el conjunto rojiblanco y que regularmente es banca del equipo. El futbolista tiene rapidez y condiciones que se podrían adaptar muy bien al esquema de André Jardine.

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Hay que recordar que aunque pareciera improbable que llegue por la camiseta que viste, en América algunos jugadores como Alejandro Zendejas o Cristian Calderón han tenido su mejor momento vistiendo la camiseta azulcrema, por lo que dejarlo de lado por el hecho de estar en el Rebaño, sería una muy mala decisión.

La misma fuente confirma que en caso de que estuviera en otro equipo sería una de las prioridades para poder ficharlo, por lo que la afición apareció en los comentarios y se muestra deseosa de que sea Camberos uno de los refuerzos que el América debería pelear en este mercado de verano y evitar que no sobresalga en Chivas.

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En síntesis