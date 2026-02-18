¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo en Al-Nassr vs. FK Arkadag por la Copa AFC 2025-26?

Al-Nassr busca dar un paso más hacia los cuartos de final de la Copa AFC 2025-26 y hoy recibirá a FK Arkadag en su estadio, frente a su afición, con la ventaja de haber ganado 1-0 en el partido de ida como visitante. El objetivo es claro: sellar el pase a la próxima instancia y seguir avanzando en el torneo continental.

Desde las 12:15 hs de la CDMX, el equipo dirigido por Jorge Jesus saltará al campo con la misión de controlar el partido y no sufrir sorpresas ante un rival que buscará dar la vuelta a la eliminatoria. La afición espera un encuentro sólido que confirme la superioridad mostrada en la ida.

Uno de los focos de atención era la presencia de Cristiano Ronaldo, quien se perdió el partido anterior y generaba dudas sobre si estaría disponible para este compromiso. Los seguidores del portugués esperaban verlo en acción, sobre todo en un duelo clave para avanzar en la Copa.

Sin embargo, el entrenador del equipo árabe optó por no arriesgarlo y darle descanso. La decisión busca preservar al delantero estrella y manejar la carga física, pensando también en los desafíos importantes que se avecinan en la temporada. Además, no va ni al banquillo.

Los titulares de Al-Nassr

Nawaf

Boushal

Nader

Iñigo

Salem

Alhassan

Ângelo

Ayman (C)

Ghareeb

Marran

