El fin de semana el conjunto de Santos Laguna vivió su último partido bajo las riendas de Francisco Rodríguez, quien había llegado al conjunto para darle una nueva cara y buscar mejores resultados, pero en varias ocasiones dejó ver que la directiva no le daba las herramientas necesarias y tras una derrota ante Mazatlán fue destituido.

Aleco y Alejandro Irarragorri tuvieron que salir a dar la cara en una conferencia de prensa ante los resultados del equipo y mencionaron la salida de su DT, por lo que de manera interina Omar Tapia Jaramillo tomaría las riendas de la escuadra en este Clausura 2026, cuando el equipo ha sumado un solo punto en 6 fechas y está en el último lugar de la tabla general.

El trabajo que se le viene al nuevo estratega es complicado, ya que tiene que recuperar un poco a la escuadra, aunque ya se habla de que están conscientes de que este torneo no se hará más por un crecimiento, sino que buscarán otro proyecto para que después del Mundial tenga una cara diferente la plantilla y el cuerpo técnico.

¿Quién es Omar Tapia Jaramillo?

Roberto Omar Tapia Jaramillo es uno de los hombres de casa, ya que hasta antes del nombramiento actual se desempeñaba como director de fuerzas básicas en el equipo de Torreón. En 2006 llegó para ser parte de las categorías infantiles albiverdes, de ahí se desempeño en categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20 donde tuvo buenos resultados.

En el Apertura 2017 levantó el título con la Sub 17, mientras que en el Apertura 2018 y 2019 ganó un par de campeonatos con la Sub 20. Sus números fueron un total de 135 juegos donde obtuvo 62 victorias. Ha formado jugadores como Carlos Acevedo, Gerardo Arteaga, Omar Campos, Jordan Carrillo, Eduardo Aguirre y Uriel Antuna.

