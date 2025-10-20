El Club América está pasando por un momento demasiado complicado y es que en los últimos partidos ha perdido a jugadores importantes para la recta final del torneo Apertura 2025. Nombres como los de Henry Martín, Álvaro Fidalgo y Alejandro Zendejas son algunos de los ausentes por lesiones y justo tenerlos fuera para lo que viene sería un peligro.

Hay que mencionar que después de obtener el bicampeonato, el número de partidos que jugaban hizo que algunos jugadores causaran baja, aún así ganaron su tercer título consecutivo. Dentro de la plantilla se tomó la decisión de cambiar de preparador físico, por lo que se unió Marco de Seixas, con quien ya anteriormente había trabajado André Jardine.

¿Jardine puede irse de América?

Él llegó en febrero del 2025 al club, pero las lesiones han ido en aumento y de acuerdo con la información de León Lecanda en ESPN, la directiva se encuentra molesta por el número tan elevado de bajas que tienen, y desde luego por la derrota que tuvieron ante Cruz Azul. Si bien, dentro de la Liga MX los celestes no los han podido vencer en los últimos años, en los últimos duelos no han podido ganar ante ellos.

Esto pone en la cuerda floja al DT de las Águilas y desde luego, al cuerpo técnico en general. En varias ocasiones el propio Santiago Baños y Emilio Azcárraga salieron a mencionar que había respaldo para Jardine, pero ahora las derrotas han sido más constantes y viendo que equipos como La Máquina o Toluca se están haciendo fuertes, este América no debería debilitarse.

¿Qué opción tendría Jardine?

Aunque todo apunta a que André continuará durante este Apertura 2025, si al final del torneo no consigue el campeonato y llega con más lesionados, la decisión que tomó de cambiar a su preparador físico podría traerle consecuencias, sobre todo, tomando en cuenta que aún hay una vacante en Brasil Sub 20 tras su papel en el Mundial.