Revelaron la dura crítica de André Jardine a América tras la derrota ante Cruz Azul

Se conoció la dura crítica del director técnico de las Águilas tras la derrota ante la Máquina Cementera por el Apertura 2025.

Por Agustín Zabaleta

En el marco de la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX, América cosechó una dolorosa derrota por 2-1 en condición de visitante frente a Cruz Azul. Una derrota en el Clásico Joven que no le permitió quedar a un solo punto del líder Toluca.

Tras el partido, se reveló una información sobre el entrenador André Jardine en relación con la plantilla que tiene a disposición para la disputa del certamen nacional. El Chaco Giménez comentó en La Última Palabra lo que piensa el DT de las Águilas.

Así lo manifestó: “‘El elenco que tenemos no es suficiente’, ¿Algo así dijo parece? Que no fue suficiente. Aunque es un buen elenco, ese es un palo para los jugadores. Pero ese elenco es el que le salvó las papas y el que le dio títulos. Yo creo que hay algo ahí“.

Y continuó: “No digo que un cortocircuito, porque yo sé de buena fuente que se lleva bien con los futbolistas. Pero no está conforme con su plantel. Y si le faltan 4 o 5 jugadores, tampoco está conforme para armar un buen plantel“. De esta manera, habrá que ver cómo responde la directiva de cara al próximo mercado de pases.

Por otro lado, también habló de Alejandro Zendejas, que ingresó en el primer tiempo y debió ser reemplazado en el segundo: “Si ves que tu jugador más importante viene de una Fecha FIFA y sale lesionado de un partido, ¿Para qué lo arriesga? Ahora te lo puedes perder por el resto del torneo, no sé cuánto, no sé, ojalá que no sea nada grave“.

¿Cuándo vuelve a jugar América por el Apertura 2025?

De cara a la recuperación, el cuadro azulcrema tendrá revancha pronto, ya que la Jornada 14 del Apertura 2025 se jugará entre semana. Será este martes 21 de octubre desde las 16:00 horas (Ciudad de México), en condición de local ante Puebla.

