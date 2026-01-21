Este miércoles el Club América regresó a la actividad en Coapa y se pudo ver a jugadores como Víctor Dávila y Raúl Zúñiga entrenando con normalidad, sin embargo, en los días recientes se ha dado a conocer que alguno de estos dos elementos podría salir de la plantilla, y aunque el indicado sería “Pantera” por varias razones, habría un “jugador” que podría resolverles el problema.

Publicidad

Publicidad

Una de las situaciones por las cuales Zúñiga sería el jugador perfecto para salir, es porque no es jugador que cueste tan caro como Dávila o Rodrigo Aguirre. Tomando esto en cuenta el plan es que sea él quien se vaya, pero Fernando Ortiz, quien actualmente dirige a Colo Colo sería una pieza clave para que de último momento cambien las cosas.

¿Tano Ortiz ayudaría al América?

De acuerdo con fuentes en Chile, el “Tano” tiene el interés de llevarse a Víctor Dávila, aunque el sueldo no sea el mismo, el hecho de estar en su país podría mejorar sus condiciones. En caso de llegar a un acuerdo, sería el extécnico de las Águilas quien podría quitarle el problema de liberar una plaza de No Formado en México con esta salida.

Pero eso no sería todo, sino que con la idea de cumplirle algunas cosas a Ortiz, el estratega también está pidiendo la llegada de Diego Valdés, el DT estaría cerca de conseguir recuperar a dos jugadores con pasado azulcrema y sobre todo, darle la posibilidad al equipo de Coapa que pueda concretar su fichaje estrella diciéndole adiós a Dávila.

Publicidad

Publicidad

Hasta el momento no hay nada concretado y es muy probable que antes de que cierre el mercado de fichajes que es el 9 de febrero se tengan noticias. El problema para Ortiz, es que justamente se ve poco probable que Dávila pueda bajar sus pretensiones y regresar a su país, pero todo dependerá de lo que le ofrezcan.

ver también ¿Por qué el Club América dejaría ir a Raúl Zúñiga sobre Víctor Dávila y Rodrigo Aguirre?

En síntesis

El técnico Fernando Ortiz busca fichar a Víctor Dávila y Diego Valdés para el Colo Colo .

busca fichar a y para el . La salida de Dávila liberaría la plaza de No Formado en México necesaria para el América.

liberaría la plaza de necesaria para el América. El Club América tiene como fecha límite el 9 de febrero para concretar sus movimientos de mercado.

Publicidad