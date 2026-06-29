La cuenta oficial de la selección ecuatoriana publicó un discurso del delantero de Pachuca en el que asegura que pasarán de ronda contra el Tri.

Enner Valencia le puso picante a la previa del partido entre México y Ecuador por los 16avos de final del Mundial 2026. El referente del combinado sudamericano brindó un discurso para sus compañeros en el hotel en el que no solo le cedió el brazalete de capitán a Moisés Caicedo, sino que además aseguró que vencerán al Tri en Ciudad de México.

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“Lo único que me importa es al final del partido darles un abrazo y siento que les voy a dar un abrazo de felicidad porque va a ser un abrazo de clasificación“, expresó el atacante de Pachuca ante la atenta mirada de los futbolistas de la Tricolor.

Un legado que continúa ⚽️



Una cinta que representa esfuerzo, unión y liderazgo.



¡Gracias Enner por estos años de ser nuestro capi!🇪🇨 pic.twitter.com/c2xT6N3S53 — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 28, 2026

El video fue publicado por la cuenta oficial de la Selección de Ecuador (@LaTri) y en el mismo se puede ver que llama a Caicedo a su lado para decirle: “Hermano, esta cinta es para que la lleves. Tú, cualquiera de los que esta aquí, la podría llevar. Todos somos ese líder que necesita el que está al lado. Tú eres ese líder”.

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De esta manera, se confirma que Ecuador tendrá un cambio de capitán para el duelo contra México en el Estadio Azteca, pero sus palabras también dieron que hablar por haber dado por sentado que su país vencerá a los comandados por Javier Aguirre. ¿Exceso de confianza?

Los números de Enner Valencia en el Mundial 2026

Partidos : 3

: 3 De titular : 3

: 3 Minutos : 231

: 231 Goles : 0

: 0 Asistencias: 0

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En síntesis

Enner Valencia cedió el brazalete de capitán a Moisés Caicedo previo al duelo contra México.

cedió el brazalete de capitán a Moisés Caicedo previo al duelo contra México. 16avos de final: México y Ecuador jugarán en el Estadio Azteca por el Mundial 2026.

México y Ecuador jugarán en el Estadio Azteca por el Mundial 2026. 231 minutos: suma el atacante en tres partidos del torneo, registrando cero goles y asistencias.