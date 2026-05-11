El entrenador de Las Águilas mostró su descontento en conferencia de prensa luego de la dura eliminación de su equipo ante Pumas.

Club América estuvo a minutos de conseguir una de las remontadas más históricas del futbol mexicano en los últimos años. Las Águilas tuvieron en los pies de Henry Martín la clasificación a semifinales del Clausura 2026, pero el delantero terminó fallando un penal sobre el final del encuentro.

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Los dirigidos por André Jardine caían 3-0 en el C.U. y parecían completamente eliminados, ya que el marcador global se encontraba 6-3 a favor de Pumas UNAM. Sin embargo, América reaccionó, logró igualar el partido y volvió a meterse en la pelea por el pase hasta los últimos minutos.

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Pese al esfuerzo azulcrema, la clasificación terminó quedando en manos de Pumas por ventaja deportiva. El conjunto universitario ahora se enfrentará a Pachuca en la próxima fase, en una serie que definirá a uno de los finalistas del Clausura 2026.

Tras el encuentro, André Jardine se mostró muy crítico con el arbitraje durante la conferencia de prensa. El entrenador brasileño aseguró que su equipo fue perjudicado en distintas acciones a lo largo de la serie y dejó una extensa reflexión sobre los penales reclamados por América.

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“Una clara sensación de nuestra parte de construir un merecimiento del pase, hablaste de cuatro penales, fueron seis, nos pitaron cuatro, está bien, aún sigo llorando, porque en el primer partido fueron tres penales, dieron dos, y hoy, un penal al ‘Chiquito’ que no se marca”, expresó el técnico azulcrema luego de la eliminación.

“FUERON 6 PENALES, SOLO MARCARON 4”



André Jardine admite que ‘sigue llorando’ por el arbitraje porque no se señalaron todos los posibles penales



📹: @JorgeLaraP pic.twitter.com/sY0VUK5WFE — MedioTiempo (@mediotiempo) May 11, 2026

¿Qué dijo Jardine sobre su futuro?

André Jardine también fue consultado sobre su continuidad y esto respondió: “Vamos a ver. El cargo de entrenador del América es una silla muy pesada, siempre estás al servicio y al mando del ‘patrón’ y del ´presi’. Aquí voy a estar en cuanto ellos me quisieran, en cuanto ellos piensen que estoy a la altura del puesto. No es nada fácil, pero hablar de esto ahora no es el mejor momento”, comentó el brasileño.

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