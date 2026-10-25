Guillermo Almada recupera a un elemento clave del América para enfrentar a Pachuca

De cara al partido contra Pachuca para poder consolidarse en la cima del Apertura 2026, Guillermo Almada recupera a uno de sus elementos clave en el América.

El América encarará una nueva prueba de fuego en la Liga MX. Este domingo 25 de octubre, las Águilas recibirán sobre la cancha del Estadio Azteca al Pachuca en el marco de la Jornada 14 del Apertura 2026, con la firme consigna de prolongar su racha de victorias y afianzarse en la cima de la clasificación general.

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El choque de media semana frente al Atlas dejó sensaciones sumamente gratas en torno al poderío ofensivo que ostenta el conjunto americanista. No obstante, más allá de la contundente victoria a domicilio por 5-2, la afición azulcrema encendió las alarmas debido al estado físico de dos elementos estelares, particularmente en los casos de Carlos Álvarez y Alejandro Zendejas.

El atacante español, quien repitió como titular en el esquema tapatío, vio limitada su participación únicamente a la primera mitad, cediendo su lugar a Isaías Violante para el descanso tras referir molestias musculares. Una situación similar experimentó Zendejas, quien al minuto 68 debió abandonar el terreno de juego por lesión, generando preocupación entre los seguidores de cara al tramo decisivo del certamen.

América recupera a elemento clave

De acuerdo con información revelada por el reportero de TUDN Gibrán Araige, Carlos Álvarez se encuentra en condiciones óptimas para disputar el compromiso frente al Pachuca. Pese a que realizó trabajos por separado durante las sesiones de entrenamiento en el nido de Coapa, el ibérico completó su recuperación a tiempo para estar a disposición de Guillermo Almada.

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Carlos Álvarez ya suma 4 partidos con las Águilas.

Bajo esa misma línea informativa, el periodista puntualizó que el cuerpo técnico determinó no asumir riesgos innecesarios con Alejandro Zendejas. Al tratarse de una molestia muscular que demanda mayor prudencia médica, la directiva y el timonel uruguayo optaron por resguardar al seleccionado de Estados Unidos en este cotejo ante los Tuzos.

De esta manera, se proyecta que Almada contemple de arranque a Carlos Álvarez dentro del once titular. El futbolista europeo se ha venido consolidando con paso firme en la alineación estelar de las Águilas tras registrar dos asistencias y una anotación en sus últimas dos apariciones, un rendimiento que ha permitido atenuar la sensible ausencia de Raphael Veiga.

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En síntesis