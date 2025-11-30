Ya no es novedad que entre José Ramón Fernández y el Club América haya rencillas, puesto que en varias ocasiones se han hecho de palabras y las críticas han sido constantes. Sin embargo, en esta ocasión fue precisamente su hijo, Juan Pablo Fernández quien salió a hacer burla a los americanistas luego de la eliminación.

Esto se basó en un momento en especial, ya que es sabido que desde hace ya un par de torneos las Águilas tienen como himno del equipo la canción de “Mi mayor anhelo” de la Banda MS, por lo que cada que había medio tiempo o iniciaba un encuentro en el Estadio Ciudad de los Deportes, las bocinas del recinto la ponían para la afición.

En el partido ante Rayados no fue la excepción y cuando cayó el segundo gol que les daba a los azulcremas el pase a la siguiente ronda por el tema de la tabla general, empezó a sonar esa canción y todos los aficionados corearon, pero no fue la única vez que lo hicieron. Justo después del minuto 90 creyeron apropiado volverlo a hacer.

La burla de Juan Pablo Fernández al América

América tenía ya el 2-2 global que los clasificaba a las Semifinales, con sólo 10 jugadores en el campo, así que en el sonido local se les hizo fácil poner la canción, pero justo a media entonada cae el tanto de Germán Berterame al 93 y se escucha cómo silencian la música y la afición hace gestos de derrota, por lo que le pareció una joya al conductor.

Fue así que en su cuenta de “X” compartió el mismo video en el que ya se puede ver la reacción de todos con la canción y cómo los aficionados miran con decepción, y lo acompañó con el siguiente texto: “eso les pasa por soberbios, porque además está prohibido por reglamento poner sonidos mientras la pelota está en juego. “Quiero seeeeer, el amooor, de tu aaalmaaaa”…pum gol, silencio, jajajajajaa”.

En síntesis

