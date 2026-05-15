El mediocampista uruguayo habló de las chances de los Felinos ante los Diablos Rojos en la Final del certamen internacional.

En el marco de la Final de la edición 2026 de la Concachampions, Toluca y Tigres UANL se enfrentarán el próximo sábado 30 de mayo desde las 18:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Nemesio Diez. Ambos conjuntos irán con todo para quedarse con el trofeo internacional.

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En la previa a este duelo, el futbolista de los Felinos, Fernando Gorriarán, ya palpita el compromiso antes los Diablos Rojos y fue consultado sobre si la altura en Toluca podría ser una ventaja para el dueño de casa. El jugador, sin dudar, envió un mensaje para propios y ajenos.

Así arrancó: “Puede ser el tema de la altura, quizás que la gente lo lleve a esa ventaja que tiene. Pero no, creo que el equipo ha hecho grandes partidos contra grandes rivales, no tengo duda de que este plantel va a dar la mejor versión de cada uno en esos 90 minutos para poder llevarse a la serie“.

¿TOLUCA ES FAVORITO?



Gorriarán habló en conferencia sobre si la altura de Toluca puede ser ventaja para los Diablos en la Final de la Conca.



📹 @RickyOlivaresV pic.twitter.com/c7M6Rz178p — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 15, 2026

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Y continuó: “Y como lo vengo repitiendo, es entender que estas dos semanas que quedan van a ser muy claves para trabajar el partido, para ya empezar el lunes, de la idea de lo que vamos a hacer de ir a buscar el partido, de no especular“.

Para cerrar, añadió con convencimiento enviando un mensaje a la afición: “Sin duda que va a ser un partido lindo, un lindo espectáculo para la gente y obviamente como lo digo, hacer un partido perfecto para poder traernos esa copa a casa“.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Fernando Gorriarán en Tigres UANL?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el mediocampista uruguayo de 31 años fue parte de 40 compromisos con los regiomontanos, siendo titular en 35 de los mismos. Anotó dos goles y realizó cuatro asistencias, aunque su aporte más valioso llega dedde el lado defensivo del mediocampo.

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En síntesis