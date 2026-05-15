En el marco de la Final de la edición 2026 de la Concachampions, Toluca y Tigres UANL se enfrentarán el próximo sábado 30 de mayo desde las 18:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Nemesio Diez. Ambos conjuntos irán con todo para quedarse con el trofeo internacional.
En la previa a este duelo, el futbolista de los Felinos, Fernando Gorriarán, ya palpita el compromiso antes los Diablos Rojos y fue consultado sobre si la altura en Toluca podría ser una ventaja para el dueño de casa. El jugador, sin dudar, envió un mensaje para propios y ajenos.
Así arrancó: “Puede ser el tema de la altura, quizás que la gente lo lleve a esa ventaja que tiene. Pero no, creo que el equipo ha hecho grandes partidos contra grandes rivales, no tengo duda de que este plantel va a dar la mejor versión de cada uno en esos 90 minutos para poder llevarse a la serie“.
¿TOLUCA ES FAVORITO?— DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 15, 2026
Gorriarán habló en conferencia sobre si la altura de Toluca puede ser ventaja para los Diablos en la Final de la Conca.
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Y continuó: “Y como lo vengo repitiendo, es entender que estas dos semanas que quedan van a ser muy claves para trabajar el partido, para ya empezar el lunes, de la idea de lo que vamos a hacer de ir a buscar el partido, de no especular“.
Para cerrar, añadió con convencimiento enviando un mensaje a la afición: “Sin duda que va a ser un partido lindo, un lindo espectáculo para la gente y obviamente como lo digo, hacer un partido perfecto para poder traernos esa copa a casa“.
¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Fernando Gorriarán en Tigres UANL?
En lo que respecta a lo meramente estadístico, el mediocampista uruguayo de 31 años fue parte de 40 compromisos con los regiomontanos, siendo titular en 35 de los mismos. Anotó dos goles y realizó cuatro asistencias, aunque su aporte más valioso llega dedde el lado defensivo del mediocampo.
En síntesis
- Fernando Gorriarán aseguró que Tigres UANL no especulará y buscará ganar en los 90 minutos.
- El futbolista afirmó que el plantel dará su mejor versión para traer la copa a casa.
- Tigres enfrentará a Toluca el 30 de mayo en el Estadio Nemesio Diez por la final.