El capitán de los 'Universitarios' no aparece en la formación de la visita para la revancha. ¿Qué le sucedió?

Tigres UANL quiere extender un cierre de semestre soñado intentando llevarse toda la gloria. Tras el pase a la final de Concachampions, el conjunto regio buscará eliminar a Chivas, cuando lo visite este sábado en Guadalajara. Será en el marco del encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026, con la clasificación en juego.

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Para este duelo trascendental en la temporada, pese a la cercanía y al poco descanso respecto al partido anterior, Guido Pizarro pondrá lo mejor que tiene a disposición. El entrenador no preservará a ningún futbolista por cansancio y saldrá a intentar ganar el juego y así liquidar la serie y sellar su boleto a la próxima fase de la Fiesta Grande.

Ahora bien, dentro de sus elegidos para esta tarde-noche, se destaca la ausencia de Fernando Gorriarán, quien habitualmente porta el gafete de capitán del primer equipo de Tigres UANL. El mediocampista uruguayo no sólo no estará en el once inicial, sino que tampoco integra el banco de suplentes. Quedó desafectado de la convocatoria ante las Chivas.

Tigres no tendrá a su capitán Gorriarán [Foto: Getty]

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Según reportaron desde Nuevo León, el charrúa no pudo recuperarse de la molestia muscular que le hizo salir de cambio en Concacaf. El experimentado volante había tenido que ser sustituido muy tempranamente en el último de Tigres ante Nashville, y venía entrenando diferenciado. Finalmente, no dieron los plazos y se queda fuera del viaje a Guadalajara.

Ante la baja de Fernando Gorriarán, la alineación de Tigres UANL para visitar a Chivas en el Estadio Akron este sábado estaría conformada de la siguiente manera: Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Rómulo Zwarg, Jesús Angulo, Francisco Reyes; César Araujo, Diego Sánchez; Diego Lainez, Juan Brunetta, Ángel Correa; Rodrigo Aguirre. Un equipo altamente competitivo.