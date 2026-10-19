¿Qué está pasando con Karen Luna tras su lesión?

Este domingo se llevó a cabo el duelo entre América Femenil y Pachuca, donde lamentablemente Karen Luna salió del campo en el “carrito de las desgracias” después de haber sentido una molestia en la rodilla derecha mientras peleaba un balón. Sin un golpe previo, ella sola sintió el dolor e inmediatamente se tiró al césped.

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¿Qué le pasó a Karen Luna?

Esto encendió las alarmas después de que estaba agarrando ritmo tras una cirugía de ligamento cruzado en esa misma rodilla, por lo que en la conferencia de prensa se le cuestionó a Ángel Villacampa la situación y comentó que este lunes se le estarían practicando estudios para descartar o confirmar una lesión grave.

Ante ello, comenzaron a aparecer en redes sociales varios mensajes de pseudoaficionados que se alegraban de la lesión de la futbolista y que además muchos de ellos tenían que ver con la relación que ella sostiene actualmente, que aunque no se ha confirmado por ellas, imágenes de la futbolista han especulado que Scarlett Camberos es su pareja.

Hermana de Karen Luna manda mensaje

Lamentablemente, esto llegó a la familia de Luna, quienes inmediatamente lanzaron un comunicado en redes sociales con su sentir, ya que lo importante en este momento es que el club dé a conocer el parte médico y se conozca cuál va a ser el protocolo a seguir con ella. Es por esto que quisieron poner fin a este tipo de mensajes.

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“En pleno 2026, todavía hay personas que creen que tienen derecho a meterse en la vida ajena, juzgar las relaciones de los demás y burlarse de una deportista por una situación que ni siquiera conocen con certeza. ¿De verdad hemos avanzado tan poco como sociedad? Es increíble cómo hay gente que se siente con la autoridad de opinar sobre con quién está una mujer, quién la hace feliz o qué decisiones toma en su vida personal”, detalla Ashley Luna, hermana de Karen.

“Hay quienes se creen tan superiores, tan atractivos y tan importantes, que olvidan que el verdadero valor de una persona no se mide por su apariencia, sino por su calidad humana. Y lo más irónico es que algunas de esas personas jamás tendrían a su lado a alguien como las mujeres a las que tanto se atreven a criticar. Hoy los comentarios van dirigidos hacia mi hermana, y quiero dejar algo muy claro: su vida sentimental no es asunto de ustedes, su felicidad no es motivo de burla y mucho menos su lesión es una oportunidad para celebrar, atacar o desearle cosas negativas”, puntualiza.

“No confundan su derecho a opinar con el permiso de humillar. Que alguien sea deportista no significa que deje de ser una persona con sentimientos, una familia que la ama y una vida privada que merece respeto. Por el momento, no se sabe con certeza qué está pasando, y no vamos a adelantarnos a los hechos. Lo que sí sabemos es que confiamos en todo lo positivo que viene para ella, para nuestra familia y para su equipo. Tenemos fe en que las cosas saldrán adelante y, mientras tanto, ella cuenta con nosotros, con nuestro amor y con nuestro apoyo incondicional”, profundiza.

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“Y para quienes se dedican a ser groseros con las deportistas, recuerden algo: una mujer no pierde su valor por lesionarse, no deja de merecer respeto por tener una relación y no necesita demostrarles nada a personas que solo aparecen para criticar cuando las cosas se complican. El deporte exige esfuerzo, disciplina y fortaleza; lo mínimo que debería existir del otro lado es humanidad. Dejen de vivir tan pendientes de la vida de los demás y ocúpense de construir algo propio. Porque hablar de una mujer en un momento difícil no los hace más fuertes, más guapos ni superiores; solamente demuestra la clase de personas que eligen ser.” Ashley Luna, hermana de Karen

“A mi hermana: estamos contigo hoy, mañana y siempre. Que ningún comentario malintencionado te haga olvidar lo mucho que vales ni todo lo bueno que todavía tienes por delante. Confiamos en ti, en tu recuperación, en tu futuro y en todo lo que viene para ti y para tu equipo. Y a quienes hoy se burlan, les dejamos algo muy claro: no necesitamos su aprobación, no les debemos explicaciones y jamás permitiremos que su falta de respeto pese más que el amor y la confianza que tenemos en ella. La incertidumbre no les da derecho a celebrar el dolor ajeno. Un poco de respeto y humanidad nunca le ha hecho daño a nadie. Pase lo que pase, mi hermana no está sola. Aquí estamos los suyos, firmes y unidos, creyendo en todo lo bueno que está por venir”, finalizó.

En síntesis

Karen Luna sufrió una lesión de rodilla en el juego de América ante Pachuca .

sufrió una lesión de rodilla en el juego de ante . Ángel Villacampa confirmó que este lunes realizarán estudios médicos a la jugadora Karen Luna .

confirmó que este lunes realizarán estudios médicos a la jugadora . Ashley Luna publicó un comunicado exigiendo respeto ante las burlas hacia Karen Luna.