Henry Martín tuvo la gran chance de darle la clasificación a Las Águilas con un penal, pero lo falló y América quedó eliminado.

América quedó eliminado este domingo con Pumas por los cuartos de final de la Liguilla. Las Águilas tuvieron la gran chance sobre el final de clasificar a la semifinal con un penal de Henry Martín, pero el capitán del club azulcrema envió el remate al poste.

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Fue una situación ideal para el América de dar vuelta el partido después de comenzar perdiendo 3-0. Después del Clásico Capitalino, André Jardine reveló que Henry Martín estaba muy dolido por el fallo en el penal.

André Jardine sobre Henry Martín

“Obviamente está muy dolido. Como capitán, y como el gran líder que es, creo que es difícil de mencionar su dolor en este momento“, comenzó diciendo el entrenador del América. Sin embargo, luego André Jardine respaldó a La Bomba por su liderazgo.

“Pero aquí como entrenador es cuestión de enaltecer su liderazgo, de enaltecer todas las dificultades que él pasó en este semestre, las lesiones, la dificultad de ponerlo en el nivel que está hoy y fue una persona que nunca bajó los brazos, que nunca desistió, que trabajó muy fuerte para estar en este momento”, comentó el DT.

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“Está muy dolido, pero me siento 200% representado por él. Es de los mejores capitanes que he visto”.



Respaldo a Henry Martín tras el penal fallado. #LigaMX pic.twitter.com/HWyqbvC9Ay — PressPort (@PressPortmx) May 11, 2026

“Sabemos la importancia que tiene, de verdad me siento 200% representado por él, siento que el americanismo también, no es fácil erguir tres títulos consecutivos y Henry fue el principal líder de esta conquista. Entonces en cuanto él esté en condiciones físicas de pelear, de representar a este club, de mi parte va a tener 100% de apoyo porque es de los mejores capitanes que yo vi en mi vida, es un gran líder, un gran profesional, un gran delantero, un jugador que juega y piensa en el equipo todo el tiempo”, concluyó André Jardine sobre Henry Martín.

América quedó eliminado en los cuartos de final de la Liga MX por segundo torneo consecutivo. El próximo mercado será fundamental en Coapa ya sea para definir si André Jardine continúa y también para hacer una renovación que necesita el plantel de Las Águilas.

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En síntesis