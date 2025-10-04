Este sábado el último partido del día en la Liga MX será entre el Club América y Santos Laguna, por lo que ya se dieron a conocer las alineaciones del partido. Por un lado, las Águilas de André Jardine quieren conseguir un triunfo más que los acerque a la cima de la tabla general, mientras que los Guerreros desean salir de la zona baja y comenzar a ver mejores resultados con los cambios que recientemente han tenido.

Hay que recalcar que la diferencia entre los dos equipos es muy notoria en cuanto su desarrollo en el lo que va del Apertura 2025, por lo que el favorito en este enfrentamiento son los de la capital. Aún así, en sus últimos partidos, los de Torreón han logrado evitar goleadas con equipos que venían bien como Tijuana y Rayados, por lo que esta noche podrían dar la sorpresa en el partido de esta noche.

Alineación confirmada del Club América

Luis Ángel Malagón

Israel Reyes

Kevin Álvarez

Ramón Juárez

Cristian Borja

Alexis Gutiérrez

Erick Sánchez

Alejandro Zendejas

Allan Saint Maximin

Raúl Zúñiga

Alineación confirmada de Santos Laguna

Carlos Acevedo

Bruno Amione

José Abella

Oscar Ortega

Jonathan Pérez

Javier Güemez

Cristian Dajome

Salvador Mariscal

Kevin Palacios

Francisco Villalba

Jesús Ocejo

