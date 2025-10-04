Este sábado el último partido del día en la Liga MX será entre el Club América y Santos Laguna, por lo que ya se dieron a conocer las alineaciones del partido. Por un lado, las Águilas de André Jardine quieren conseguir un triunfo más que los acerque a la cima de la tabla general, mientras que los Guerreros desean salir de la zona baja y comenzar a ver mejores resultados con los cambios que recientemente han tenido.
Hay que recalcar que la diferencia entre los dos equipos es muy notoria en cuanto su desarrollo en el lo que va del Apertura 2025, por lo que el favorito en este enfrentamiento son los de la capital. Aún así, en sus últimos partidos, los de Torreón han logrado evitar goleadas con equipos que venían bien como Tijuana y Rayados, por lo que esta noche podrían dar la sorpresa en el partido de esta noche.
Alineación confirmada del Club América
- Luis Ángel Malagón
- Israel Reyes
- Kevin Álvarez
- Ramón Juárez
- Cristian Borja
- Alexis Gutiérrez
- Erick Sánchez
- Alejandro Zendejas
- Allan Saint Maximin
- Raúl Zúñiga
Alineación confirmada de Santos Laguna
- Carlos Acevedo
- Bruno Amione
- José Abella
- Oscar Ortega
- Jonathan Pérez
- Javier Güemez
- Cristian Dajome
- Salvador Mariscal
- Kevin Palacios
- Francisco Villalba
- Jesús Ocejo
