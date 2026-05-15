Los millones que tendría que poner Cruzeiro para fichar a Brian Rodríguez del América

Brian Rodríguez se encamina a jugar su primer Mundial con Uruguay y en América esperan que su valor se incremente.

En las últimas horas surgió la noticia de que Cruzeiro, uno de los grandes del futbol brasileño, estaría interesado en fichar a Brian Rodríguez luego del Mundial 2026. Recordemos que el extremo lo más probable es que sea convocado por Marcelo Bielsa.

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Desde hace algunos meses que en América saben que será difícil mantener a Brian Rodríguez en el plantel. De acuerdo a O Globo, el diario más reconocido de Brasil, Cruzeiro ve con agrado el nombre del uruguayo porque además ya lo sondearon en enero de este año.

No obstante, el conjunto brasileño aún no definió si avanzar con la negociación porque, según el medio mencionado, Brian Rodríguez le costaría aproximadamente unos 10 millones de dólares al Cruzeiro para sacarlo del América, aunque podrían ser un poco más.

La actualidad de Brian Rodríguez

Brian Rodríguez fue uno de los futbolistas más destacados de Las Águilas en la última temporada. El delantero uruguayo convirtió 13 goles y dio 8 asistencias en 42 partidos con el equipo de la Liga MX y se encamina a jugar su primer Mundial con la selección charrúa.

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Brian Rodríguez se encamina a jugar su primer Mundial (Getty Images)

O Globo considera que un aspecto positivo de Brian Rodríguez pensando en su llegada a Brasil es que el futbolista habla portugués de manera fluida. Cruzeiro quiere reforzar su ataque en el próximo mercado y el uruguayo es uno de los nombres en carpeta.

Oferta previa por Brian Rodríguez

A comienzos de año, el CSKA Moscú se quiso llevar a Brian Rodríguez con una oferta de 11 millones de dólares, pero el América rechazó la propuesta. No obstante, en Coapa le habrían prometido al futbolista venderlo luego del Mundial pensando en que su valor incremente tras el torneo.

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En síntesis