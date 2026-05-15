Los Universitarios desean hacerse con la ficha del delantero paraguayo de cara al torneo de la Primera División de México.

La temporada 2025-26 está de a poco llegando a su fin en la Liga MX y apenas quedan 4 equipos participando del Clausura 2026, con Pumas UNAM, Chivas, Cruz Azul y Pachuca que siguen en carrera para quedar con la corona de la Primera División de México.

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Más allá de eso, los equipos también ven de reojo el inicio del mercado de pases y, en el caso de los Universitarios, de a poco activan lo que serán las altas, bajas e inversiones. Y el club ya toma nota de lo que deberá hacer para adquirir a su primer refuerzo.

🚨🤯 GOL DE ROBERT MORALES Y PUMAS GANA EL CLASICO CAPITALINO DE ULTIMO MINUTO ANTE EL CLUB AMERICA!



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Y es que la entidad capitalina buscará hacerse de la ficha de un futbolista que ya está en la plantilla. Se trata del delantero Robert Morales, quien está cedido en los Auriazules desde Toluca, dueño de su ficha, hasta diciembre de este año. Y es por eso que la ficha tiene precio.

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Acorde a la información del periodista Rodrigo Tovar, el cuadro auriazul hará uso de la opción de compra a mitad de año, tras pagar 500 mil dólares por el préstamo a inicios de este 2026. Y, además, reveló cuánto deberían abonar para quedarse de manera definitiva con el atacante. El mismo comunicador informó que deberán abonar 4 millones de dólares más para hacerse de la ficha.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Robert Morales en Pumas UNAM?

En lo que tiene que ver con las estadísticas del delantero, el delantero de 27 años fue parte de 22 encuentros en el actual curso junto a los de Ciudad de México, siendo titular en 21 de los mismos. Hasta el momento lleva anotados 9 goles y realizó 2 asistencias.

En síntesis

Robert Morales es el delantero que Pumas UNAM buscará adquirir de manera definitiva a mitad de año.

es el delantero que Pumas UNAM buscará adquirir de manera definitiva a mitad de año. Los Auriazules pagaron 500 mil dólares por el préstamo del atacante a inicios de 2026.

por el préstamo del atacante a inicios de 2026. El Toluca fijó en 4 millones de dólares el precio restante para vender su ficha.