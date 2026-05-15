Robert Lewandowski no seguirá en Barcelona y el conjunto culé sabe que debe fichar a un delantero centro de jerarquía.

Barcelona tiene claro que uno de sus principales objetivos para el próximo mercado es el de fichar a un delantero centro. Con la inminente salida de Robert Lewandowski y con un Ferrán Torres que no cumple para ser titular inamovible, el conjunto culé necesita un 9 de jerarquía.

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La primera opción de Deco, el director deportivo del Barcelona, era Julián Álvarez. Sin embargo, la dificultad de su fichaje lo llevó a empezar a mirar hacia otros horizontes. Y es en este contexto donde aparece el nombre de Joao Pedro, delantero del Chelsea.

De acuerdo a lo informado por el periodista Carlos Monfort del Diario SPORT de España, Deco viajó a Londres para reunirse con los agentes de Joao Pedro en estos días. El brasileño reuniría muchas de las condiciones que el Barcelona busca para su delantero centro.

Según lo reportado por el Diario SPORT, la búsqueda por el 9 ha comenzado con anticipación debido a los problemas económicos del Barcelona ya que el fichaje del delantero centro llevará a que se produzcan otros movimientos para encajar al nuevo futbolista y su salario.

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Deco, el director deportivo del Barcelona (Getty Images)

La prioridad de Deco era Julián Álvarez, pero los sondeos con el Atlético de Madrid le han dado a entender al conjunto blaugrana que el club colchonero esperaría recibir una oferta que el Barcelona no está dispuesto a pagar. Joao Pedro podría costar un poco menos que el argentino.

De acuerdo a Carlos Monfort, en Barcelona ven a Joao Pedro como un delantero que encajaría en el Barcelona por su movilidad, su capacidad asociativa, su buena técnica y su capacidad goleadora. El brasileño tiene 24 años y aún tiene margen para crecer.

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¿Cuánto pagó Chelsea por Joao Pedro?

El Chelsea compró a Joao Pedro en julio de 2025 por 60 millones de libras al Brighton, una cifra que equivale aproximadamente a unos 68 millones de euros. Y se estima que el Barcelona tendría que desembolsar unos 100 millones de euros para llevarse al delantero brasileño.

En síntesis