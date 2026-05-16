Después de un empate decepcionante con Al-Hilal en la Saudi Pro League, Al-Nassr tiene la oportunidad de coronarse en otro torneo.

Al-Nassr y Gamba Osaka se enfrentan este sábado 16 de mayo por la final de la AFC Champions League 2. El encuentro se lleva a cabo en el estadio Alawwal Park, ubicado en Riad, Arabia Saudita, y el partido comienza a partir de las 11:45hs (CDMX).

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Por el lado del equipo de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr llegó a la final de este certamen luego de golear por 5-1 a Al-Ahli de Qatar. El conjunto de Arabia Saudita es el favorito a llevarse el título de la AFC Champions League 2, pero deberá demostrarlo en el campo.

Por el otro lado, Gamba Osaka llegó a la final luego de eliminar a Bangkok United. El equipo nipón está 3° en la J1 League, la liga local de Japón, e intentará dar el batacazo contra el conjunto de Cristiano Ronaldo.

La probable alineación de Al-Nassr

Bento

Boushal

Simakan

Amri

Iñigo Martínez

Marcelo Brozovic

Alhassan

Kingsley Coman

Sadio Mané

João Félix

Cristiano Ronaldo

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La probable alineación de Gamba Osaka