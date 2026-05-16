Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Cristiano Ronaldo

¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Nassr vs. Gamba Osaka por la AFC Champions League 2

Después de un empate decepcionante con Al-Hilal en la Saudi Pro League, Al-Nassr tiene la oportunidad de coronarse en otro torneo.

Cristiano Ronaldo busca sumar un título con Al-Nassr
© Getty ImagesCristiano Ronaldo busca sumar un título con Al-Nassr

Al-Nassr y Gamba Osaka se enfrentan este sábado 16 de mayo por la final de la AFC Champions League 2. El encuentro se lleva a cabo en el estadio Alawwal Park, ubicado en Riad, Arabia Saudita, y el partido comienza a partir de las 11:45hs (CDMX).

Por el lado del equipo de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr llegó a la final de este certamen luego de golear por 5-1 a Al-Ahli de Qatar. El conjunto de Arabia Saudita es el favorito a llevarse el título de la AFC Champions League 2, pero deberá demostrarlo en el campo.

Por el otro lado, Gamba Osaka llegó a la final luego de eliminar a Bangkok United. El equipo nipón está 3° en la J1 League, la liga local de Japón, e intentará dar el batacazo contra el conjunto de Cristiano Ronaldo.

La probable alineación de Al-Nassr

  • Bento
  • Boushal
  • Simakan
  • Amri
  • Iñigo Martínez
  • Marcelo Brozovic
  • Alhassan
  • Kingsley Coman
  • Sadio Mané
  • João Félix
  • Cristiano Ronaldo

La probable alineación de Gamba Osaka

  • Rui Araki
  • Takeru Kishimoto
  • Genta Miura
  • Shinnosuke Nakatani
  • Ryo Hatsuse
  • Rin Mito
  • Shuto Abe
  • Ryoya Yamashita
  • Takashi Usami
  • Ryotaro Meshino
  • Harumi Minamino
Ver también

Dónde ver EN VIVO Al-Nassr vs. Gamba Osaka por la AFC Champions League 2: canales de TV y streaming online

Patricio Hechem
Patricio Hechem
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones