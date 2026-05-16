Al-Nassr y Gamba Osaka se enfrentan este sábado 16 de mayo por la final de la AFC Champions League 2. El encuentro se lleva a cabo en el estadio Alawwal Park, ubicado en Riad, Arabia Saudita, y el partido comienza a partir de las 11:45hs (CDMX).
Por el lado del equipo de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr llegó a la final de este certamen luego de golear por 5-1 a Al-Ahli de Qatar. El conjunto de Arabia Saudita es el favorito a llevarse el título de la AFC Champions League 2, pero deberá demostrarlo en el campo.
Por el otro lado, Gamba Osaka llegó a la final luego de eliminar a Bangkok United. El equipo nipón está 3° en la J1 League, la liga local de Japón, e intentará dar el batacazo contra el conjunto de Cristiano Ronaldo.
La probable alineación de Al-Nassr
- Bento
- Boushal
- Simakan
- Amri
- Iñigo Martínez
- Marcelo Brozovic
- Alhassan
- Kingsley Coman
- Sadio Mané
- João Félix
- Cristiano Ronaldo
La probable alineación de Gamba Osaka
- Rui Araki
- Takeru Kishimoto
- Genta Miura
- Shinnosuke Nakatani
- Ryo Hatsuse
- Rin Mito
- Shuto Abe
- Ryoya Yamashita
- Takashi Usami
- Ryotaro Meshino
- Harumi Minamino