El fútbol mexicano ha dado un paso que reaviva una de las ilusiones más grandes de su afición: el retorno a las competiciones de la CONMEBOL. Los rumores cobraron una fuerza inédita tras confirmarse que Televisa adquirió los derechos de transmisión de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana para el territorio de Estados Unidos.

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Televisa transmitirá las competencias CONMEBOL

Este movimiento empresarial ha disparado las teorías sobre una reconciliación deportiva, bajo la premisa de que donde entran los millones de la televisión, eventualmente terminan entrando los equipos. Sin embargo, hay que poner los pies sobre la tierra y analizar la letra chica de este acuerdo. Según informó el periodista Carlos Ponce de León en el Diario Récord, el pacto alcanzado para 2027 es estrictamente para la transmisión de los eventos en TV y no implica, de entrada, la participación de los clubes de la Liga MX en los torneos sudamericanos.

Aunque la frase que circula en los pasillos es que “hay viento en popa para que el retorno a Libertadores se conquiste entre 2027 y 2028“, por ahora es solo una posibilidad teórica basada en intereses comerciales.

La Liga MX podría volver a la Copa Libertadores en el futuro. (GETTY IMAGES(

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El principal obstáculo no es el deseo, sino el calendario asfixiante que hoy rige en la región. Con los acuerdos vigentes y obligatorios con la Leagues Cup y la Concachampions, los equipos mexicanos no tienen margen físico para jugar absolutamente todo. La saturación de partidos y los compromisos firmados con la Concacaf actúan como una barrera logística que hace que, por más que la televisión empuje, la vuelta a las canchas del sur siga siendo un objetivo sumamente difícil de concretar en el corto plazo.

En definitiva, aunque el regreso de la Libertadores a las pantallas de Televisa es un guiño innegable y un avance estratégico, la realidad deportiva sigue trabada en los escritorios. La afición mexicana sueña con volver a ver a sus equipos en el Monumental o la Bombonera, pero mientras los calendarios no cedan, habrá que conformarse con ver los torneos desde el sillón. El camino está trazado, pero el puente entre los derechos de transmisión y el silbato inicial en la cancha todavía está lejos de terminarse.

En síntesis

Televisa adquirió los derechos de transmisión de la Copa Libertadores y Sudamericana para Estados Unidos .

adquirió los derechos de transmisión de la y para . El periodista Carlos Ponce de León confirmó que el acuerdo televisivo inicia en el año 2027 .

confirmó que el acuerdo televisivo inicia en el año . La Liga MX enfrenta obstáculos de calendario por sus compromisos con la Leagues Cup y Concachampions.