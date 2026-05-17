¿Sandra Paños se despidió del Club América Femenil?

Hace varias semanas se hablaba de la posibilidad de que el América Femenil aún pudiera renovar a Sandra Paños, pero su futuro no estaba definido debido a que todavía la escuadra iba a disputar la Liguilla del Clausura 2026. Pero fue precisamente hoy en la final cuando tras ganar el título, se supo lo que pasaría realmente con la portera.

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Sandra Paños dice adiós al América Femenil

Luego de que las Águilas se coronaran campeonas, se le cuestionó a la arquera española qué pasaría con ella, por lo que reveló que este título que había levantado con la plantilla habría sido el fin de una etapa con este equipo mexicano, dejando claro que no habría una renovación y ahora tendría otro futuro.

“Esto se acaba aquí. Estoy muy feliz de terminar así con mis compañeras. Al América le auguran muchos éxitos en el futuro, porque es un equipazo. Yo lo viviré como una americanista más”, fueron las palabras que mencionó en la entrevista que tuvo con Fox Sports, aunque eso no fue todo lo que dejó ver en su declaración.

La portera terminó sus palabras agradeciendo a todos los seguidores que estuvieron con el equipo aún en las malas, pero les pidió que sigan apoyando a las jugadoras, porque había momentos en los que tras la frustración por los malos resultados solían darles la espalda y a atacarlas en lugar de brindarles apoyo total.

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“Muchas gracias a la afición por cada día apoyarnos, quiero decirles que sean pacientes porque las jugadoras pasamos por momentos buenos y malos, y los necesitamos para seguir hacia adelante. Sigan apoyando a este equipo, que es grandioso y seguramente ganarán muchos títulos más”, concluyó la arquera azulcrema.

En síntesis