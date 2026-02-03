Este martes comienza la actividad en la Concacaf Champions Cup 2026 por lo que el Club América desde ayer ya viajó a Honduras para disputar el juego ante el CD Olimpia en esta primera fecha de la Concachampions. El enfrentamiento podrá verse en México, sólo que por canal restringido, así que te compartimos horario y todo lo que tienes que saber.

El conjunto mexicano llega con varias ausencias, pero sobre todo, una situación que de cierta manera tiene al equipo con un nivel anímico, que es justamente la necesidad de conseguir reemplazos a todas esas bajas. Si bien, ganó su último partido ante Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes, esto podría complicarles el duelo de hoy.

Por parte de los locales, el conjunto hondureño viene de disputar la fecha 3 de su liga, la cual también va comenzando y empató en su último duelo frente a la escuadra de Juticalpa y ahora en su territorio reciben al equipo de André Jardine. El hecho de no tener temas de logística y altura, podrían tener esa ventaja en este encuentro.

¿Cuándo y a qué hora es el Olimpia vs América?

El partido se llevará a cabo el día de hoy martes 3 de febrero a las 20:00 horas del centro de México. El enfrentamiento tendrá como sede el Estadio Nacional “Chelato Uclés” en Tegucigalpa. Ambos equipos buscarán conseguir esta primera victoria de la temporada, aunque ya hay sorpresas que se han dado en esta misma competencia.

¿Dónde verlo?

Al ser un torneo exclusivo, el único medio que lo transmitirá será Fox One en México, por lo que es la manera en la que los seguidores podrán sintonizarlo. Cabe mencionar que para ello se necesita una suscripción, ya que no sólo será éste sino todos los duelos que disputen en el torneo internacional que se puedan ver de esta forma.

