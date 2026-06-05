¿A qué hora es la clasificación del Gran Premio de Mónaco 2026 de la F1?

La qualy de Mónaco tiene una incidencia muy grande en el resultado de la carrera del domingo.

Se viene la clasificación más importante en el calendario de la Fórmula 1. El Gran Premio de Mónaco es tan emblemático como falto de emoción si hablamos de adelantamientos. El circuito es tan estrecho que los pilotos prácticamente no tienen la posibilidad de luchar por posiciones, un contexto que le otorga una cuota extra de protagonismo a la qualy.

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Por eso, los aficionados de la Máxima no querrán perderse la clasificación del sábado y aquí en Bolavip te informamos el horario de esta trascendental sesión de fin de semana en Montecarlo, tanto para México como para el resto de países de Latinoamérica.

Vista aérea del circuito callejero de Montecarlo (Getty Images)

Horario de la clasificación del Gran Premio de Mónaco 2026

México: 8:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: 8:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 9:00h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 10:00h

Argentina: 10:00h

Uruguay/Paraguay: 11:00h

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¿Quién consiguió la pole en la clasificación de Mónaco en 2025?

El piloto que se quedó con la pole en la qulay del GP de Mónaco 2025 fue Lando Norris. El de McLaren aprovechó esa ventaja y terminó ganando la carrera del domingo. No obstante, difícilmente Lando pueda repetir la pole en 2026, ya que Ferrari, Mercedes y Max Verstappen se han mostrado más fuertes en los libres este fin de semana.