¿Qué hizo América para robarle el fichaje de Miguel Borja a Cruz Azul?

Esta es la razón por la cual América sí pudo concretar el fichaje de Miguel Borja y Cruz Azul no.

Fue en el mercado de invierno cuando el nombre de Miguel Borja comenzó a sonar en La Noria, Cruz Azul estaba interesado en fichar al colombiano y ya había aterrizado en la Ciudad de México. Los exámenes médicos se hicieron con total éxito, pero al final, el conjunto celeste no pudo firmar al jugador para el Clausura 2026 donde salieron campeones.

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Tras ese fichaje fallido, en la Liga MX volvió a sonar ese nombre en esta semana, pero ahora como posible refuerzo del Club América, y en cuestión de horas, el insider César Luis Merlo dio a conocer que todo estaba arreglado para que Borja se convirtiera en el nuevo delantero de las Águilas para el Apertura 2026 y se pondría a disposición de Guillermo Almada.

El futbolista llega a Coapa con un contrato por un año por una cantidad cercana a los 2 millones de dólares. Pero fue ahí donde los aficionados celestes y azulcremas se preguntaron cuál habría sido la razón por la cual el conjunto de América sí habría concretado el fichaje y en La Noria, pese a ya tenerlo en el país no lo lograron.

¿Por qué Borja no llegó a Cruz Azul y sí a América?

Y resulta que cuando ya todo estaba establecido y hablado con La Máquina, hubo un problema con Mateusz Bogusz, quien no pudo salir de la institución a tiempo. Esto, había vencido los plazos que tenían ambas partes para que pudieran registrar al colombiano, por lo que al no liberar la plaza de No Formado en México, no pudo quedarse en el equipo.

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De acuerdo con la información, la familia del jugador y él estuvieron cerca de un mes esperando la resolución por parte de la directiva de Cruz Azul, fue así como optó por aceptar la propuesta que se le daba en los Emiratos Árabes y en su deseo de estar en la Liga MX se le ofreció esto en el América y sin problemas podría ser registrado.

En síntesis