Los defensores del tricampeonato son los grandes ausentes para la 'visita' al Estadio Azteca. ¿Qué les pasó?

¡Qué partido se viene! El Coloso de Santa Úrsula encenderá todas sus luces para recibir a Atlante FC y Club América, que se enfrentarán este viernes por la noche en la capital. El nuevo equipo de la Liga MX y el más ganador del torneo se volverán a cruzar luego de mucho tiempo en un encuentro que augura una lluvia de emociones.

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En la previa del compromiso, por el lado del cuadro visitante se confirmaron dos bajas importantes: Israel Reyes y Sebastián Cáceres. Los históricos defensores de las ‘Águilas’ no solo no estarán entre los titulares, sino que ni siquiera forman parte de los convocados. Ambos acompañarán al plantel y observarán el juego desde afuera.

Por el momento, más allá de las especulaciones, sus ausencias no se relacionan a ventas inminentes. Mientras que Israel Reyes es buscado por la Roma y Sebastián Cáceres cuenta con varios sondeos serios, ninguno se perderá el partido por ese motivo. El futuro de los futbolistas será resuelto al margen de su participación con el equipo.

Cáceres y Reyes se ausentarán esta noche [Foto: América]

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En esta oportunidad, el mexicano y el uruguayo no serán parte del encuentro puesto que todos los ‘mundialistas’ del América continuarán con su puesta a punto física. Así, no solo Israel Reyes y Sebastián Cáceres serán baja este viernes ante el Atlante, sino que Brian Rodriguez y Alejandro Zendejas tampoco jugarán en el Estadio Azteca.

Esta situación surgió de una decisión conjunta del médico Rubens Valenzuela y el DT Guillermo Almada, quienes luego del último entrenamiento acordaron “esperarlos” un poco más. Les darán a todos los jugadores del América que estuvieron en la Copa del Mundo otra semana para terminar con su acondicionamiento en Coapa.

Las ausencias de los mundialistas no cayeron simpáticas en la afición del América, pasadas dos jornadas del Apertura 2026. Es que los fans advirtieron que Leandro Paredes ya jugó con Boca habiendo estado en la final del Mundial, y que los propios no tuvieron ese compromiso. Sin embargo, desde el club aseguran que la medida fue porque “ninguno se encuentra al ciento por ciento”.