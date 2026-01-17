El Club América ya empezó la temporada y no ha sido lo que se esperaba para la escuadra de André Jardine. Pese a que ha confirmado en varias ocasiones que está bien con el plantel que le han dado, la realidad es que en cuestión de objetivos parece ser que no es así, puesto que de seis puntos que pudieron obtener en dos partidos, apenas suman 1.

Uno de los problemas es la falta de fichajes y es que aunque cuentan con delanteros, la ausencia de Henry Martín les ha pesado y ahora buscan a un elemento que si bien no desempeña sus mismas cualidades, sí tenga la capacidad de generar un juego importante en el ataque que culmine con jugadas de peligro y obviamente en goles.

¿Será Leo Fernández el refuerzo de América?

Recientemente se confirmó que van por un jugador con esas habilidades, pero que estaría “tapado” por el equipo, ya que muchas veces se caen los fichajes y demás. De acuerdo con Fox Sports, las opciones que estaban en el tintero eran Julián Quiñones y Leonardo Fernández, pero se ha descartado al mexicano porque vive buen momento con el Al-Qadisiya y no dejarían salir a su goleador en plena época de Mundial.

Así, por descarte quedaría la opción del exjugador de Toluca, pero además hay otras razones por las que sería. La primera es por que desde el mercado anterior se ha mencionado su salida de Peñarol y ya no le ven cabida. Y segunda, porque América no ha podido gestionar fichajes Sudamericanos desde hace un tiempo por gestiones de agentes.

Si bien, Leo proviene de ese mercado, no tendría tanto esfuerzo por salir debido a sus condiciones y por ello se podría concretar. Sobre todo, porque hay que recordar que otras fuentes han confirmado que precisamente el fichaje vendría de allá, por lo que ajustar con alguien más complicado no sería viable por el tema del veto en ese mercado.

