Por qué no juega Brian Rodríguez el América vs Toluca

Esta es la razón por la que este sábado Brian Rodríguez no jugará el partido ante los Diablos Rojos de Toluca.

Este sábado el Club América tiene uno de sus duelos complicados del cierre del torneo y se miden ante Toluca. Para este enfrentamiento ya se dieron a conocer las alineaciones oficiales y una de las grandes ausencias en el 11 inicial de Guillermo Almada es Brian Rodríguez.

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Por qué no juega Brian Rodríguez hoy

El jugador azulcrema no podrá estar en el duelo de esta noche por una decisión del propio estratega. De acuerdo con la información de Gibrán Araige de TUDN, el “Rayito” ha tenido sobrecarga muscular y para este duelo quiere cuidarlo, por lo que inicia en la banca.

El azulcrema tampoco arrancó el partido de mitad de semana ante Tijuana, pero como el duelo se les complicó más de lo esperado, el entrenador tomó la decisión de que jugara en la segunda mitad del encuentro y fue por ello que en esta ocasión sale desde el banco.

Con esta ausencia, Almada pierde mucho, ya que es uno de sus hombres de ataque más importantes, que genera jugadas y mucho peligro. De esta manera se espera que sea Óscar Perea el encargado de esa banda para el encuentro de esta noche.

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Cambio de última hora

El jugador estaba en la alineación final, pero de último momento se tomó la decisión de que sí fuera a la banca, por lo que seguramente su situación sí corría riesgo.

En síntesis