¿Por qué no juega Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez en Atlante vs. América por el Apertura 2026?

El atacante mexicanos y el volante uruguayo no serán parte del duelo de las Águilas ante los Potros de Hierro por la Primera División de México.

En el marco de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX, Atlante y América se miden este viernes 24 de julio desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Azteca, renombrado Banorte, de la capital mexicana. Ambos equipos buscan ganar ante un vecino de la ciudad.

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Para este compromiso, el director técnico Guillermo Almada no contará con dos jugadores que suelen ser piezas titulares del equipo. El volante Brian Rodríguez y el atacante Alejandro Zendejas no serán parte del compromiso y no estarán en el banquillo. Con el primero aún sigue con su puesta a punto tras disputar el Mundial 2026, mientras que el segundo aún se encuentra lesionado y no está para jugar.

¿Quiénes serán los reemplazos de Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez en Atlante vs. América?

Con esta noticia, el volante Dagoberto Espinoza y el atacante Isaías Violante se suman a la alineación titular y se ubicarán, en principio, en la ofensiva del equipo junto Raphael Veiga. Todos detrás de Henry Martin, la referencia de área.

¿Cuál será la alineación de Atlante vs. América sin Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez?

Sin Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez, las Águilas formarían de la siguiente manera en su encuentro contra los Potros de Hierro: Cota; Álvarez, Vázquez, Juárez, Borja; Ícaro, Sánchez; Violante, Veiga, Espinoza; y Martin.