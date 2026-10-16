Hasta las últimas horas, Miguel Borja era la única baja del América para su próximo desafío del campeonato, donde buscará mantenerse en la cima de la tabla. El delantero colombiano vio la tarjeta roja el juego anterior y por ello tendrá que cumplir una fecha de suspensión a modo de castigo por su indisciplina en el campo.

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No obstante, a menos de 24 horas de su siguiente partido, las ‘Águilas’ sufrieron una nueva pérdida para el duelo ante León, que acompañará a Miguel Borja desde afuera. Guillermo Almada ahora tiene otro dolor de cabeza para armar el equipo que enfrentará a ‘La Fiera’ este sábado en el Nou Camp, en un desafío de alta complejidad.

De acuerdo a la información de Ismael González, periodista azulcrema de ESPN, Raphael Veiga se suma a las ausencias del América para la visita a León de esta jornada 12. El volante ofensivo brasileño quedó descartado este mismo viernes y no formará parte de la convocatoria del equipo para el siguiente enfrentamiento del Apertura 2026.

Veiga no jugará ante León este sábado [Foto: Getty]

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En una semana donde se platicó mucho sobre lo que ocurrirá con su futuro, Raphael Veiga padeció un golpe en el último entrenamiento, que lo termina marginando del juego. El mediocampista del América presenta una contusión que no le permite pisar bien, y se hará estudios en breve para determinar si tiene o no algún tipo de lesión.

De todas formas, Raphael Veiga no traía sus mejores rendimientos recientemente en el América: su último gol fue en agosto y se había perdido dos de los últimos tres juegos. El brasileño no había estado ante Necaxa por una lesión, luego estuvo en la banca y no ingresó ante Chivas, apenas jugó 57′ con Rayados y mañana no estará en León.

Guillermo Almada deberá entonces reacomodar las piezas sin Miguel Borja ni tampoco Veiga, y preparar un once que pueda vencer a León como visitante. Una probable formación del América para este desafío de Liga MX quedaría así: Malagón; Espinoza, Ramos Mingo, Bueno, Álvarez; Álvarez, Reyes, Cerrillo; Zendejas, Martín y Rodríguez.