Las Águilas tienen un objetivo alternativo si no se concreta el arribo del delantero mexicano tras la competencia internacional.

Con el final de la temporada 2025-26 de la Primera División de México, los jugadores y entrenadores descansan y recargararán energías pensando en lo que será el próximo curso. Sin embargo, otra parte importante de cada institución tendrá semanas muy movidas.

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Y es que a partir de ahora, y hasta el inicio del Apertura 2026, las directiva de los conjuntos de la Liga MX trabajarán en lo que serán las altas y bajas con el mercado de pases. En esa vía un equipo tiene un ambicioso objetivo para sumar en esta ventana de transferencias.

El gran deseo de América es poder concretar el regreso del delantero Raúl Jiménez tras la disputa de la Copa del Mundo 2026. El goleador que se desempeña en el Fulham de la Premier League terminará contrato y no hay de momento indicios de una renovación.

Federico Viñas no logró mantener la categoría con Real Oviedo en LaLiga. [Foto: Getty Images]

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Pero en el caso que no se concrete ese traspaso, la directiva azulcrema tiene otro objetivo en carpeta. Se trata del atacante Federico Viñas, que se desempeña en el Real Oviedo de España pero su pase pertenece a Grupo Pachuca. Según lo informado por Marca, el uruguayo de 27 años debe volver a León.

Sin embargo, según indicó el mismo medio, Grupo Pachucano tendría intenciones de mantener al jugador en sus filas debido a su alto salario, por lo que una opción sería venderlo al cuadro capitalino. En ese caso, tendría su segunda etapa allí tras estar antes entre 2020 y 2023.

¿Cómo fue la temporada 2025-26 de Federico Viñas?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el jugador fue parte de 34 compromisos con el equipo azul, siendo titular en 28 de los mismos. Anotó 9 goles y realizó una asistencia, dándose el gusto de poder haber jugador en una de las mejores ligas del mundo.

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En síntesis