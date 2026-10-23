Raphael Veiga viajó a Brasil y una publicación de Palmeiras aclaró el motivo de su ausencia. El mediocampista del América deberá pasar por el quirófano y su futuro en Coapa también genera interrogantes.

Una historia de Raphael Veiga en sus redes sociales llamó la atención de los aficionados del América en las últimas horas. El mediocampista brasileño se encuentra en su país natal y la noticia no había caído del todo bien entre los seguidores azulcremas, que se preguntaban por qué había viajado a São Paulo en plena temporada. Sin embargo, desde Palmeiras confirmaron el motivo de su presencia en Brasil y explicaron qué le sucedió al futbolista.

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A través de un comunicado, el club brasileño informó: “El Palmeiras informa que el mediocampista Raphael Veiga, actualmente cedido al América-MEX, sufrió una luxación en el hombro izquierdo y será sometido a una cirugía en los próximos días, en São Paulo (SP). Los clubes acordaron que, tras el procedimiento, el jugador realizará el tratamiento en el Núcleo de Salud y Rendimiento del Verdão. Deseamos a nuestro crack una excelente recuperación. ¡Estaremos siempre juntos, Veiguinha!”

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De esta manera, se confirmó que Veiga deberá ser operado y continuará su recuperación en las instalaciones de Palmeiras. El futbolista ya se había perdido los últimos partidos del América y tampoco estará disponible para el encuentro de este domingo ante Pachuca, en el Estadio Azteca, por la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Ahora, habrá que esperar para conocer los plazos de recuperación una vez que se lleve a cabo la intervención quirúrgica.

Además de la lesión, el futuro del brasileño en Coapa también genera interrogantes. Su rendimiento no fue el esperado desde su llegada y, pese a las expectativas que había generado su incorporación, no logró consolidarse como una de las figuras del equipo. A esto se suma el tiempo que podría permanecer fuera de las canchas, un factor que complica todavía más su situación en el América.

El futuro de Raphael Veiga estaría lejos del América

La continuidad de Raphael Veiga en el conjunto azulcrema parece cada vez más complicada. El mediocampista se encuentra cedido por Palmeiras y el América cuenta con una opción de compra cercana a los 6 millones de dólares. Sin embargo, debido a su rendimiento y a las dudas que dejó durante su etapa en el club, la directiva no tendría previsto desembolsar esa cantidad para quedarse con sus servicios.

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