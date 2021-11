Saúl Canelo Álvarez viene de lograr su máxima marca en el boxeo al convertirse en el campeón indiscutible de las 168 libras tras vencer a Caleb Plant. A pesar de esto, hay mucho que aún no lo consideran el mejor libra por libra de la actualidad. Uno de ellos es Floyd Mayweather que en México dijo que es un buen boxeador, pero considera que no él no es el mejor de la actualidad ya que hay otros peleadores a los que no se da el crédito.

Lo realizado por el tapatío en los último once meses marcó un antes y un después en en la historia del boxeo mexicano debido a que se convirtió en el primer campeón del mundo unificado. Enorme logro para el nacido en Guadalajara debido a que su país es una de las grandes cunas de campeones ya que año a años saca uno nuevo.

Sin embargo, tras vencer a Caleb Plant, muchos aún no lo consideran el mejor libra por libra de la actualidad. Uno de ellos es Floyd Mayweather Jr que en la 59 Convención Anual del Consejo Mundial del Boxeo habló de Canelo Álvarez, lo destacó como un gran boxeador, pero dejó claro que aún no lo tiene como el mejor peleador de la actualidad.

“No podemos hablar del mejor libra por libra cuando hay muchos peleadores afuera”, comenzó Money en diálogos con Boxing Bob. Y agregó: “No quiero ser irrespetuoso con Canelo, pero hay muchos campeones como Gervonta Davis, quien ha probado ser uno de los mejores que hay ahora y es uno de los mejores librar por libra, así como Terence Crawford, David Benavidez o Errol Spence. Son muchos campeones que no están recibiendo el crédito”.

Cabe destacar, que Floyd Mayweather considera que David Benavidez es el rival ideal para enfrentar y destronar a Canelo Álvarez en las 168 libras, quien viene de vencer por KOT 7 a Kyrone Davis el último sábado en el Footprint Center de Phoenix.