En la madrugada de hoy, Floyd Mayweather volvió al ring para realizar una exhibición en Japón contra Mikuru Asakura. Por otro lado, luego del show que montó en en tierra japonesa, Money habló de la posibilidad de llevar adelante una revancha contra Manny Pacquiao. ¿Sale del retiro?

Luego de su última pelea contra Conor McGregor, el peleador de los Estados Unidos decidió abandonar el boxeo para dedicarse a disfrutar de su dinero. A pesar de esto, el excampeón del mundo sigue adelante con diferentes personas para hacer más grande su cuenta bancaria.

Debido a esto, Floyd Mayweather volvió al ring para enfrentar al japonés Mukuru Asakura, a quien derrotó por la vía rápida. Por otra parte, tras la pelea Money habló en conferencia de prensa y se refirió a la charla que tuvo con Manny Pacquiao, pero descartó que se vaya a realizar la revancha.

“Me retiré del deporte y no dejé que el boxeo me retirara a mí. No voy a pelear contra otros exboxeadores ni otros campeones mundiales. No voy a castigar más mi cuerpo de lo que ya lo hice”, expresó el estadounidense. Y agregó: “Dejé de boxear por una simple razón, quiero divertirme y estar en el ring con otro tipo de personas que me ayuden a entretener a la gente. No pienso volver a recibir castigo hasta el punto en donde pueda apenas hablar o caminar”.

Por último, comparó su carrera con la del Pacman y concluyó que al filipino lo retiró el boxeo. “Manny tuvo una gran carrera, pero el boxeo lo retiró a él y no al revés y existe una gran diferencia ahí”, finalizó Floyd Mayweather.