Naoya Inoue vs. David Picasso: cartelera completa, horarios de la velada y cómo ver EN VIVO

No hay tiempo para más palabras, es momento de la acción entre Naoya Inoue y David Picasso. El japonés expondrá su cinturón unificado e indiscutido del peso supergallo ante el mexicano en una de las peleas más esperadas en la despedida del 2025. El Monstruo japonés frente al púgil nacional que buscará impactar al mundo con una victoria poco imaginada.

En Riad, Arabia Saudita Picasso buscará demostrar que puede dejar en el camino a una verdadera estrella del boxeo, para confirmar que tiene lo necesario para continuar en su camino de escalada hacia ser uno de los mejores prospectos recientes. Por otro lado, la presión sobre Inoue estará puesta en que aparezca su mejor repertorio en escena para exponer la diferencia de niveles que se analiza en la previa.

En ese sentido, hay que decir que los combates preliminares comenzarán alrededor de las 03:00hs del Centro de México, 04:00hs en Bogotá y 06:00hs de Buenos Aires. Por su parte. el combate entre Inoue y Picasso tiene horario previsto para las 07:00hs de México, 08:00hs en Bogotá y 10:00hs en Buenos Aires.

El combate podrá ser seguido de manera exclusiva mediante DAZN. Además, aquí en Bolavip contarás con una cobertura especial EN VIVO para que no te pierdas ningún detalle de un día que promete ser histórico.

Cartelera completa de la pelea de Naoya Inoue vs. David Picasso

Reito Tsutsumi vs. Leobardo Quintana | Peso supergallo

– Horario: 03:00hs del Centro de México aproximadamente

– Transmisión: DAZN

– Horario: a continuación de Reito Tsutsumi vs. Leobardo Quintana

– Transmisión: DAZN

– Horario: a continuación de Taiga Imanaga vs. Armando Martínez

– Transmisión: DAZN

– Horario: a continuación de James Dickens vs. Hayato Tsutsumi

– Transmisión: DAZN

– Horario: a continuación de Willibaldo García vs. Kenshiro Teraji

– Transmisión: DAZN

– Horario: a continuación de Junto Nakatani vs. Sebastián Hernández

– Transmisión: DAZN

¿A qué hora empieza la cartelera de Naoya Inoue vs. David Picasso?

Está previsto que la cartelera tenga inicio a partir de las 03:00hs del Centro de México y que la pelea estelar llegue para alrededor de las 07:00hs.

Horarios de inicio de la cartelera de Naoya Inoue vs. David Picasso según país

México: 03:00hs

Colombia – Perú: 04:00hs

Chile – Estados Unidos: 05:00hs

Argentina: 05:00hs

España: 09:00hs

¿Dónde ver la cartelera de Naoya Inoue vs. David Picasso?

Toda la acción podrá ser seguida únicamente mediante DAZN en todo el mundo.