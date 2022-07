En Golden Boy Promotions quieren cumplir con los deseos de Ryan García, una de las principales joyas que se mantienen en el establo de la promotora tyras la salida de Saúl El Canelo Álvarez en 2020. Pero no quieren hacerlo a cualquier precio y es por eso que ya pusieron una primera condición para negociar el combate que pidió al californiano ante Gervonta Davis.

“Esa es la pelea que todos quieren. Tendremos que unirnos como promotores y hacer lo correcto para los fanáticos. No puede tener una red que diga, 'no, tenemos que ser exclusivos'. Estamos con DAZN, y DAZN ha sido excelente para Golden Boy, por lo que DAZN debe participar en esa pelea", manifestó Robert Gasparri, director de operaciones de GBP.

El problema radica en que Gervonta Davis, quien aparentemente se ha desvinculado ya de Floyd Mayweather, ha realizado todos sus combates con transmisión de ShowTimey ese sí que es un acuerdo que no parecería tener intenciones de romper incluso siu comienza a desenvolverse como agente libre.

Según Gasparri, no debería haber problemas en que DAZN y ShowTime compartan transmisión cuando se trata de un combate tan grande, capaz de atraer a tantos fanáticos. "Es muy realista la posibilidad de que se haga la pelea. Me gusta Stephen Espinoza (de ShowTime). Solía trabajar con Golden Boy. Espero que todos escriban sobre la pelea, pero no hay forma de que lo hagamos sin DAZN, que ha estado con nosotros construyendo a García. ¿Cómo sería llevárselo y hacerlo exclusivamente a través de Showtime? Showtime ha realizado transmisiones divididas, por lo que no hay razón para que no lo hagan esta vez", declaró.

¿Cuál sería la sede de Ryan García vs Gervonta Davis?

Si el combate entre Ryan García y Gervonta Davis se concreta finalmente para diciembre, las intenciones de Golden Boy Promotions serían volver a presentarse en la Crypto.com Arena de Los Angeles, donde el californiano viene de noquear a Javier Fortuna. Claro que esta será otra cuestión a negociar con Tank, que ha mostrado sentirse mucho más a gusto peleando en New York, Atlanta y Las Vegas.