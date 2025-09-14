Es tendencia:
¿A cuánto ascendió la fortuna de Canelo Álvarez después de perder con Terence Crawford en Las Vegas?

El boxeador mexicano aumentó su patrimonio pese a caer derrotado en su encuentro con el púgil estadounidense en Las Vegas.

Por Agustín Zabaleta

Canelo Álvarez aumentó su patrimonio pese a perder ante Terence Crawford en la pelea
La pelea entre el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el norteamericano Terence Crawford terminó con la victoria del segundo por tarjetas al conocerse los resultados de 116-112, 115-113 y 115-113 por parte de los jueces. Con decisión unánime hubo sorpresa por parte del estadounidense, que sorprendió por su buen rendimiento.

Con este enfrentamiento, el luchador tapatío obtuvo 100 millones de dólares pese a la derrota. El acuerdo que se hizo le permitió al boxeador mexicano alcanzar estas cifras de ganancias. Y pueden ser más con las peleas venideras en los próximos meses.

Eso si, hay que especificar que esos 100 millones salen de lo que se acuerda previamente, cifras que se obtienen por los sponsors, de la venta de entradas en el lugar y los PPV de la mano de todos aquellos usuarios que pagaron una membresía por ver el evento a través de Netflix.

Ahora, la ganancia total del boxeador asciende a 820 millones de dólares según el sitio especializado Sportico, quien publicó un ranking de los deportistas más ricos de la historia, donde el mexicano ocupa ahora el puesto 27. Este listado se arma en base a Forbes y Sports Illustrated.

En base al nuevo premio, mas actualizar su ganancia por inflación, la fortuna asciende a 930 millones, ocupando el puesto 21 por detrás del basquetbolista Stephen Curry de Golden State Warriors, equipo de la NBA. Además, es el tercer mejor latinoamericano posicionado atrás de Lionel Messi y Neymar.

Top 10 de los Deportistas más ricos de la historia

Números ajustados por inflación

  • 1 – Michael Jordan (Estados Unidos – Básquet) – $4.15B
  • 2 – Tiger Woods (Estados Unidos – Golf) – $2.79B
  • 3 – Cristiano Ronaldo (Portugal – Futbol) – $2.23B
  • 4 – LeBron James (Estados Unidos – Básquet) – $1.88B
  • 5 – Lionel Messi (Argentina – Futbol) – $1.85B
  • 6 – Arnold Palmer (Estados Unidos – Golf) – $1.82B
  • 7 – Jack Nicklaus (Estados Unidos – Golf) – $1.75B
  • 8 – David Beckham (Inglaterra – Futbol) – $1.61B
  • 9 – Roger Federer (Suiza – Tenis) – $1.59B
  • 10 – Floyd Mayweather (Estados Unidos – Boxeo) – $1.52B
