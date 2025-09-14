En 2013 se dijo que Canelo Álvarez tenía la pelea más importante de su vida al enfrentarse a Floyd Mayweather. En aquella ocasión, un joven Saúl de apenas 23 años terminó derrotado con claridad ante la leyenda y esa se instaló como una de las grandes deudas en la carrera del mexicano. Tiempo después, más precisamente este sábado 13 de septiembre, el combate más espectacular de su carrera lo tuvo ante Terence Crawford y el resultado volvió a ver el mismo: contienda perdida. Sin embargo, para el tapatío, su presentación más reciente fue mucho más compleja que la mencionada ante The Money.

Los elogios de Canelo Álvarez hacia Terence Crawford

Con mucha más experiencia y capacidad de analizar lo que sucede dentro del cuadrilátero, Canelo explicó que Crawford tiene mejores habilidades que Mayweather dentro del cuadrilátero. Esta afirmación generó cierta polémica, porque hay quienes creen que no hay nadie como Floyd, mientras que otros sostienen que Saúl optó por elegir estas declaraciones para quitarle peso a su derrota, dando entender que cayó ante un fuera de serie jamás visto.

“Crawford es mucho mejor que Floyd Mayweather. Ya lo sabíamos que Crawford era muy bueno, es un gran peleador. Hice lo que tenía que hacer, lo intenté de todas las maneras. Entrené muy fuerte. Se merece todos los créditos, intenté lo mejor esta noche, pero no pude descifrar su estilo“, reveló Canelo en rueda de prensa.

Y luego agregó: “Una gran noche para el boxeo. Me siento muy orgulloso de lo que se logró hoy. Como mexicano me siento muy orgulloso de lo que he logrado y hasta donde he llegado para representar a mi país. Me siento muy orgulloso, fue una gran noche para el boxeo”.

Canelo decepcionó a gran parte de sus fanáticos que esperaban verlo triunfar en una pelea grande. El mexicano se quedó sin su corona de los supermedianos, pero él mismo se encargó de explicar que allí arriba no sucedió nada más que un boxeador superando a otro, con un mejor nivel y una noche más lucida.