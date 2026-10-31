¿A qué hora es la pelea de Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli en Arabia Saudita?

Conoce los detalles principales que debes saber para no perderte la transmisión de la contienda de este sábado.

Este sábado en Riad se vivirá una de esas veladas que pueden cambiar la historia del boxeo. Canelo Álvarez, quien supo ser el dueño absoluto del peso supermediano, se mide con Christian Mbilli, el invicto que decidió aceptar el desafío de la leyenda para ir por todo.

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El histórico luchador mexicano buscará recuperar uno de los cuatro cinturones de campeón mundial en la categoría supermediano, mientras que el francés querrá confirmar su estatus de estrella ante el planeta entero. El combate genera enorme expectativa y es sin lugar a dudas de los eventos más esperados y prometedores del calendario pugilístico internacional.

Para Canelo, una victoria en Riad significaría reafirmar su legado en el peso supermediano y dejar en claro que casi nadie puede con él en las 168 libras. Además, por el nivel de exposición de esta contienda, lo pondría en una posición fuerte para negociar futuras peleas millonarias y también, lo ratificaría como uno de los nombres más rentables del boxeo.

¿A qué hora es la pelea entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli?

El evento, que se llevará a cabo en el ANB Arena de Riad (Arabia Saudita) dará comienzo a las 10:00 horas del Centro de México. Sin embargo, habrá que ser pacientes: los contendientes no subirán al ring hasta por lo menos las 14:00 horas CDMX, una modalidad que suele ser habitual en este tipo de jornadas. Será una verdadera fiesta que contará con una previa a la altura de semejante cita.

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¿Cómo y dónde ver la pelea entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli?

Todos los interesados en seguir el enfrentamiento entre el mexicano y el estadounidense podrán hacerlo a través de la plataforma DAZN. El sitio tiene comprado los derechos de transmisión del evento y será la única pantalla en la que se podrá sintonizar la pelea. Habrá que estar suscripto a la misma para poder seguir este evento histórico.

En síntesis