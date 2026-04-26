¿A qué hora es la pelea de Milica vs. Ari Geli en Supernova Strikers Génesis?

Solo faltan horas para que comience Supernova Strikers Génesis, el esperado evento de boxeo que enfrentará a creadores de contenido de distintos rubros en la Arena Ciudad de México. Una de las peleas estelares será la de Milica vs. Ari Geli y la expectativa es muy grande entre los aficionados.

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Milica, reconocida streamer argentina con más de 3 millones de seguidores en Instagram, llega para combatir en condición de visitante contra la española Ari Geli, famosa por sus videos de baloncesto y por ser una de las mayores influencers en España.

En cuanto al récord de una y otra, Milica llega con un positivo 2-1 que buscará ampliar ante una dura oponente. En el caso de Ari, solo tuvo una presentación dentro de los cuadriláteros y terminó siendo derrotada, por lo que tiene la sed de revancha a flor de piel.

¿A qué hora es la pelea entre Milica y Ari Geli en Supernova Strikers Génesis?

Si bien el horario de inicio pactado estará condicionado por la duración de la pelea anterior, el combate entre Milica vs. Arigeli podría comenzar aproximadamente a las 19:30 hs del centro de México, ya que antes se llevarán tres combates más, con el habitual añadido de los shows musicales que se suman a este tipo de eventos.

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En síntesis