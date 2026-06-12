¿Por qué Canadá vs. Bosnia no va por TV abierta en México?

El partido que se juega en el Estadio Nacional de Canadá no se puede ver por televisión abierta, aunque sí existe una opción paga para observarlo.

Canadá y Bosnia abren la jornada de este viernes 12 de junio del Mundial 2026. El partido por la primera fecha del Grupo B se lleva a cabo en el Estadio Nacional de Canadá, ubicado en Toronto, y el juego comienza a partir de las 13:00hs (CDMX) tras la segunda ceremonia de apertura.

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Ayer México se llevó el triunfo por 2-0 ante Sudáfrica y Corea del Sur le ganó por 2-1 a República Checa en la noche de este jueves, por lo que todavía no ha habido empates en la Copa del Mundo. Además del juego entre Canadá y Bosnia también se verán las caras Estados Unidos y Paraguay.

Con respecto al primer juego de este viernes, el choque entre canadienses y bosnio no estará disponible a través de televisión abierta debido a la estrategia de derechos de transmisión para el Mundial 2026.

Televisa y TV Azteca solo cuentan con una selección de encuentros para televisión abierta, mientras que la cobertura completa del torneo quedó reservada para el Pase Mundial de ViX Premium. Por ese motivo, Canadá contra Bosnia únicamente podrá verse a través de dicha plataforma de streaming en territorio mexicano.

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Dónde ver Canadá vs. Bosnia por país

México: ViX Premium

ViX Premium Centroamérica: Tigo Sports y FOX

Tigo Sports y FOX Argentina: DSports, Flow y Paramount+

DSports, Flow y Paramount+ Sudamérica: DSports y Paramount+

DSports y Paramount+ España: DAZN, FuboTV y TVE La 1

DAZN, FuboTV y TVE La 1 Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo y FuboTV.

En síntesis